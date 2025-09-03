Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Πωλείται η θρυλική μπουγάτσα «Αθηνά» στη Θεσσαλονίκη

Πωλείται η θρυλική μπουγάτσα «Αθηνά» στη Θεσσαλονίκη Φωτογραφία: EUROKINISSI
Η «Αθηνά» άνοιξε τις πόρτες της το 1975 και τρεις γενιές κράτησαν ζωντανή τη θρυλική χειροποίητη μπουγάτσα.

Πωλείται η θρυλική μπουγάτσα «Αθηνά», εκεί όπου χιλιάδες Θεσσαλονικείς έφαγαν για πρώτη φορά στην ζωή τους μπουγάτσα και γεύτηκαν τη νοστιμιά του εδέσματος που έχει ταυτίσει το όνομά του με την πόλη και συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα. Η «Αθηνά» άνοιξε τις πόρτες της το 1975, στη Βασιλίσσης Όλγας 123 και τρεις γενιές κράτησαν ζωντανή τη θρυλική χειροποίητη μπουγάτσα.

Το όνομα της είναι ταυτισμένο με τον διπλανό κινηματογράφο, που λειτουργούσε, ως χειμερινός αλλά και ως θερινός με την προσαρμογή του στους καλοκαιρινούς μήνες καθώς άνοιγαν οι τοίχοι του. Οι πελάτες του κινηματογράφου επισκέπτονταν την μπουγάτσα «Αθηνά», στο τέλος των προβολών και φυσικά γεύονταν το κατάλληλο… πρωινό.

Ο Χάρης θυμάται: «Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ως παιδί, όταν λέγαμε κάλαντα είχαμε μεγάλη λαχτάρα να τελειώσουμε, γύρω στις 11 με 12 και να πάμε να φάμε μια λαχταριστή μπουγάτσα στην "Αθηνά|, που ήταν ένα από τα "τρόπαια" της καλής περαντζάδας και της επιτυχίας μας. Λέγαμε τα κάλαντα και στο μαγαζί κι εκεί ήταν η τελευταία μας στάση!

Μετά καθόμασταν στο τραπέζι, παραγγέλναμε και τρώγαμε, αφού για ένα τρίωρο είχαμε ξελαρυγγιαστεί! Τρώγαμε λοιπόν την μπουγάτσα μας και συζητούσαμε τι θα κάνουμε τη "λεία" από τα κάλαντα. Αθλητικά παπούτσια, ρούχα, ή μουσικό όργανο. Πάντα με τη γεύση της μπουγάτσας στο στόμα. Από τότε, όποτε περνούσα απέξω μου ερχόταν η μυρωδιά της μπουγάτσας, ήθελα να ορμήσω μέσα και να φάω και φυσικά μου έρχονταν συνειρμικά τα κάλαντα…».

Ολοένα και περισσότερα παλιά στέκια βάζουν λουκέτο στην Θεσσαλονίκη, αφήνοντας παρακαταθήκη την ιστορία τους.

Πηγή: parallaximag.gr

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Νίκος Πορτοκάλογλου - Γιάννης Κότσιρας: Μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο

Νίκος Πορτοκάλογλου - Γιάννης Κότσιρας: Μεγάλη συναυλία με ελεύθερη είσοδο

Entertainment
Συνέδριο για το μέλλον της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολική Ευρώπης

Συνέδριο για το μέλλον της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολική Ευρώπης

Ελλάδα
ΔΕΘ: «Φρούριο» η Θεσσαλονίκη - Drones, κάμερες και 2.500 αστυνομικοί επί ποδός

ΔΕΘ: «Φρούριο» η Θεσσαλονίκη - Drones, κάμερες και 2.500 αστυνομικοί επί ποδός

Ελλάδα
Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για οπαδική επίθεση

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για οπαδική επίθεση

Ελλάδα

NETWORK

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

healthstat.gr
Ναυτία στο αυτοκίνητο: Η μουσική είναι το «φάρμακο», λένε επιστήμονες

Ναυτία στο αυτοκίνητο: Η μουσική είναι το «φάρμακο», λένε επιστήμονες

healthstat.gr
Παχυσαρκία και πολλαπλούν μυέλωμα: Πώς συνδέονται

Παχυσαρκία και πολλαπλούν μυέλωμα: Πώς συνδέονται

healthstat.gr
Πώς θα διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα καθώς μεγαλώνετε

Πώς θα διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα καθώς μεγαλώνετε

healthstat.gr