Πωλείται η θρυλική μπουγάτσα «Αθηνά» στη Θεσσαλονίκη

Πωλείται η θρυλική μπουγάτσα «Αθηνά», εκεί όπου χιλιάδες Θεσσαλονικείς έφαγαν για πρώτη φορά στην ζωή τους μπουγάτσα και γεύτηκαν τη νοστιμιά του εδέσματος που έχει ταυτίσει το όνομά του με την πόλη και συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα. Η «Αθηνά» άνοιξε τις πόρτες της το 1975, στη Βασιλίσσης Όλγας 123 και τρεις γενιές κράτησαν ζωντανή τη θρυλική χειροποίητη μπουγάτσα.

Το όνομα της είναι ταυτισμένο με τον διπλανό κινηματογράφο, που λειτουργούσε, ως χειμερινός αλλά και ως θερινός με την προσαρμογή του στους καλοκαιρινούς μήνες καθώς άνοιγαν οι τοίχοι του. Οι πελάτες του κινηματογράφου επισκέπτονταν την μπουγάτσα «Αθηνά», στο τέλος των προβολών και φυσικά γεύονταν το κατάλληλο… πρωινό.

Ο Χάρης θυμάται: «Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ως παιδί, όταν λέγαμε κάλαντα είχαμε μεγάλη λαχτάρα να τελειώσουμε, γύρω στις 11 με 12 και να πάμε να φάμε μια λαχταριστή μπουγάτσα στην "Αθηνά|, που ήταν ένα από τα "τρόπαια" της καλής περαντζάδας και της επιτυχίας μας. Λέγαμε τα κάλαντα και στο μαγαζί κι εκεί ήταν η τελευταία μας στάση!

Μετά καθόμασταν στο τραπέζι, παραγγέλναμε και τρώγαμε, αφού για ένα τρίωρο είχαμε ξελαρυγγιαστεί! Τρώγαμε λοιπόν την μπουγάτσα μας και συζητούσαμε τι θα κάνουμε τη "λεία" από τα κάλαντα. Αθλητικά παπούτσια, ρούχα, ή μουσικό όργανο. Πάντα με τη γεύση της μπουγάτσας στο στόμα. Από τότε, όποτε περνούσα απέξω μου ερχόταν η μυρωδιά της μπουγάτσας, ήθελα να ορμήσω μέσα και να φάω και φυσικά μου έρχονταν συνειρμικά τα κάλαντα…».

Ολοένα και περισσότερα παλιά στέκια βάζουν λουκέτο στην Θεσσαλονίκη, αφήνοντας παρακαταθήκη την ιστορία τους.

