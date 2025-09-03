Έρχεται μεγάλη γενική απεργία για το εργασιακό νομοσχέδιο

Σφοδρή κριτική Παναγόπουλου στη ρύθμιση για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, «ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι ζωή» ενώ προανήγγειλε και 24ωρη απεργία χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να ανακοινώσει ακριβή ημερομηνία.

Την προκήρυξη 24ωρης απεργίας προανήγγειλε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, μιλώντας στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90,1, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που όπως ανέφερε εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα.

Ο κ. Παναγόπουλος έκανε λόγο για «σφοδρότατη κριτική» με αιχμή τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τονίζοντας ότι «εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα και ίσως και συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες». Όπως σημείωσε, οι ρυθμίσεις αυτές πλήττουν κυρίως εργαζόμενους στον χώρο της εστίασης και όσους εργάζονται με επισφαλείς όρους, ενώ «δίνουν τέτοιες ευελιξίες που δεν υπάρχουν πουθενά στην Ευρώπη».

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η υπερεργασία οδηγεί σε εξουθένωση και δεν συμβάλλει σε βιώσιμη ευημερία, ειδικά σε μια χώρα όπου οι μισθοί «σε μονάδες αγοραστικής δύναμης είναι οι τελευταίοι στην Ευρώπη».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις επόμενες κινήσεις της ΓΣΕΕ, ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας ανακοίνωσε ότι θα εισηγηθεί την προκήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης. «Ξέρω τη δυσκολία γιατί τα ισχυρά συνδικάτα δεν καταλαμβάνονται από το νομοσχέδιο, αλλά δεν μπορεί να μην συμμετέχουμε όταν η υπερεργασία έχει φτάσει στον απώτατο βαθμό», δήλωσε, προσθέτοντας πως «ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι ζωή».

Ο κ. Παναγόπουλος κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστική διαπραγμάτευση με τη ΓΣΕΕ, προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες της εξαντλητικής εργασίας «θα φανούν στο μέλλον στο σύστημα υγείας και στο ασφαλιστικό».