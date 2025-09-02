Games
Ο χάρτης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ: Η περιφέρεια «πρωταθλήτρια» στις μαϊμού επιδοτήσεις

Ο χάρτης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ: Η περιφέρεια «πρωταθλήτρια» στις μαϊμού επιδοτήσεις
Οι περιφέρειες με τις περισσότερες παράνομες επιδοτήσεις και οι 1.036 «μαύρες τρύπες» στον χάρτη του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα πρώτα αποτελέσματα της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η υπηρεσία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε την Τρίτη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως ανακοίνωσε, ελέγχθηκαν 6.354 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 1.036 έλαβαν παράνομα ποσά που αγγίζουν τα 22.667.522 ευρώ. «Όλα αυτά διαβιβάστηκαν στον εισαγγελέα μέχρι σήμερα και από δω και εμπρός λαμβάνει χώρα η δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις», υποστήριξε νωρίτερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Η Κρήτη αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στις παράνομες επιδοτήσεις, με την περιφέρεια να εισπράττει 17 από τα συνολικά 22 εκατομμύρια ευρώ που εμπλέκονται στο σκάνδαλο.

Ο χάρτης παρουσιάζει ανά περιφέρεια τον συνολικό αριθμό των ΑΦΜ που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις, την κατανομή τους ανάλογα με τα ποσά που εισέπραξαν, καθώς και το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε.

OPEKEPE_04847.jpg

Πώς έπαιρναν παράνομα τις επιδοτήσεις

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στις δηλώσεις του ο υπουργός, κατά τη διάρκεια της έρευνας εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και 2024.

Η έως σήμερα διερεύνηση των περιπτώσεων, που διαπιστώθηκε απάτη στη λήψη οικονομικών επιδοτήσεων, έχει αναδείξει τις εξής μεθόδους:

  • Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.
  • Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.
  • Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.
  • Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.
  • Ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους.
