Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Η «Αξιώτισσα» περνά στην αντεπίθεση: Δικαστικές ενέργειες κατά διαδικτυακών συκοφαντών

Η «Αξιώτισσα» περνά στην αντεπίθεση: Δικαστικές ενέργειες κατά διαδικτυακών συκοφαντών
Δικαστική θα είναι η απάντηση των ιδιοκτητών της ταβέρνας «Αξιώτισσα» στη Νάξο, δηλώνει ο δικηγόρος τους Κώστας Παπαδάκης που ζητά να μπει τέλος στις συκοφαντίες και στις απειλές σε βάρος τους, καθώς συνιστούν ποινικά αδικήματα.

Για «υπόκοσμο του διαδικτύου» που επιχειρεί την κατασυκοφάντηση των ιδιοκτητών της ταβέρνας «Αξιώτισσα» στη Νάξο, μιλά ο δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης που ανέλαβε τη νομική τους εκπροσώπησης απέναντι στις «απειλές, τις ύβρεις και τις ρατσιστικές προκλήσεις» που, όπως αναφέρει, δέχονται. Ο κ. Παπαδάκης κατηγορεί επίσης τους υπουργούς και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για «ανεπίτρεπτες παρεμβάσεις» που συνιστούν «παράβαση καθήκοντος» με σκοπό τον εκφοβισμό των ιδιοκτητών της ταβέρνας. Δηλώνει δε αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε δικονομικό μέσο για να σταματήσουν οι «επιθέσεις» αυτές και να απομονωθούν οι συκοφάντες.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαδάκης αναφέρει σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε:

«Οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας «Αξιώτισσα» στη Νάξο μου ανέθεσαν σήμερα τη νομική τους εκπροσώπηση απέναντι στην γνωστή εναντίον τους εκστρατεία συκοφαντιών, απειλών, ύβρεων, ρατσιστικών προκλήσεων, ταύτισης με ναζί και αντισημίτες και με χρήση ακόμα και ομολογημένα παραποιημένων εικόνων του καταστήματός τους. Η εκστρατεία αυτή κορυφώθηκε χθες με την παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος καλεί τη δικαιοσύνη να παρέμβει εναντίον τους για…παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου. Δεν είναι η μοναδική δήλωση Υπουργού προς αυτήν την κατεύθυνση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χωρίς ταξί για δύο ημέρες η Αττική - Απεργία του ΣΑΤΑ

Χωρίς ταξί για δύο ημέρες η Αττική - Απεργία του ΣΑΤΑ

Ελλάδα

Αποδέχομαι την ανάθεση αυτή ως μια τιμητική συμβολή στην υπεράσπιση της κοινωνικής και πολιτικής αξιοπρέπειας αγωνιζομένων ανθρώπων που δεν έχουν βλάψει η προσβάλει κανέναν και που η ποιότητα όσων προσφέρουν περιποιεί τιμή στη Νάξο και όχι μόνο εδώ και δεκαετίες. Και θα την πραγματοποιήσω με τη συγκρότηση ομάδας δικηγόρων, που θα εξαντλήσει κάθε νομική δυνατότητα για τον άμεσο τερματισμό των προσβολών και την θέση των υπαιτίων και όσων φορέων και προσώπων τους παρέχουν δημοσιότητα, στήριξη και αίσθηση ασυλίας προ των αστικών, ποινικών, διοικητικών και πειθαρχικών τους ευθυνών.

Ενεργώντας στα πλαίσια της παραπάνω εντολής:

Δεν θα εναντιωθούμε νομικά στις κριτικές που κρίνουμε καλόπιστες ακόμα και αν διαφωνούμε στο περιεχόμενό τους, εφόσον δεν στηρίζονται σε ψέμματα.

Δεν θα ασχοληθούμε ακόμα με τον υπόκοσμο του διαδικτύου, εκείνους όλους που με ψεύτικές αρνητικές αξιολογήσεις, απειλές, ύβρεις και συκοφαντίες εξαπολύουν επιθέσεις από ψευδώνυμα προφίλ με τον ανοχή των παρόχων. Το γνωρίζουν ότι η ταυτοποίηση και δίωξή τους είναι δυσχερής και χρονοβόρα και για αυτό δρούν εκ του ασφαλούς. Αλλά όχι για πολύ.

Προς το παρόν απευθυνόμαστε στην κ. Βάνα Νικολαίδου - Κυριανίδου και την προσκαλούμε να κατεβάσει το συντομότερο τόσο η ίδια και όσοι την έχουν αναπαράγει την καθ ομολογίαν της μονταρισμένη (=ψευδή) φωτογραφία που εικονίζει την ταβέρνα «Αξιώτισσα» σε κτίριο άσχετο με εκείνο που λειτουργεί, στην πρόσοψη του οποίου εικονίζεται ένας αγκυλωτός σταυρός και η λέξη ναζί. Η πρόσκληση απευθύνεται και σε ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λοιπές πλατφόρμες του διαδικτύου που αναρτούν και δημοσιεύουν αυτή τη φωτογραφία. Πρόκειται για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση του αντιρατσιστικού νόμου, που τελείται από την ίδια, ενώ η απόδοση της ιδιότητας του ναζιστή και μάλιστα εν γνώσει του ψεύδους αποτελεί βαρύτατη προσβολή απέναντι σε ανθρώπους που αγωνίζονται χρόνια ενάντια σε κάθε μορφή φασιστικής βίας. Ακόμα, καταστήματα με αγκυλωτούς σταυρούς δεν επέτρεψε ο ελληνικός λαός πουθενά μετά το 1944. Και η διαφήμιση των ναζιστικών συμβόλων από την παραπάνω ανάρτηση στο βωμό της εμπάθειάς της προκαλεί την ιστορία του και παρέχει προβολή στους νοσταλγούς των ναζί σε μια περίοδο που και η ναζιστική βία δεν παραιτείται από προσπάθειες επανεμφάνισης στην ελληνική κοινωνία και η δίκη της Χρυσής Αυγής στον δεύτερο βαθμό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Απευθυνόμαστε και στους Υπουργούς και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που όχι για πρώτη φορά παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη για να ζητήσουν τη δίωξη με τον αντιρατσιστικό νόμο, όπως είχαν κάνει προ μηνός με τους διαδηλωτές της Ρόδου. Πρόκειται για παρεμβάσεις ανεπίτρεπτες από πρόσωπα που φέρουν την ιδιότητα άλλου φορέα συνταγματικά διακριτής εξουσίας και συνιστούν οι ίδιες τέλεση παράβασης καθήκοντος, άσχετα αν για τη δίωξή τους απαιτείται όπως είναι γνωστό η διαδικασία του άρθρου 86 Σ που εξαρτάται από τη δική τους πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής. Πρόκειται προφανώς και για άτυπες παρεμβάσεις και εκπομπές μηνυμάτων στη διοίκηση. Αλλά ο εκφοβισμός που επιχειρούν δεν θα περάσει.

Πέραν αυτού η δικαιοσύνη δεν έχει ανάγκη τις υποδείξεις τους για «να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων» και σύντομα θα κληθεί να πάρει θέση για όλα τα παραπάνω μετά από δικά μας αιτήματα. Και όσοι την προκαλούν θα την αντιμετωπίσουν.

Χρέος όσων συναισθάνονται την ανάγκη να σταματήσουν οι επιθέσεις είναι να σταθούν αποφασιστικά δίπλα στην «Αξιώτισσα» για να απομονώσουν τους συκοφάντες.

Οι δικηγόροι του αγώνα θα είμαστε στην πρώτη γραμμή».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Μακροζωία: Μικρά μυστικά που πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες μεταξύ 35 και 45 χρονών

Μακροζωία: Μικρά μυστικά που πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες μεταξύ 35 και 45 χρονών

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Γιατί δε μπορείτε να κοιμηθείτε, ακόμα και όταν είστε πολύ κουρασμένοι

Γιατί δε μπορείτε να κοιμηθείτε, ακόμα και όταν είστε πολύ κουρασμένοι

Οι καλύτερες και οι χειρότερες πηγές πρωτεΐνης για την υγεία σας

Οι καλύτερες και οι χειρότερες πηγές πρωτεΐνης για την υγεία σας

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

Γεωργιάδης για επεισόδιο με Εβραίους στη Νάξο: «Αισθάνομαι ντροπή, δεν είναι αυτή η Ελλάδα»

Γεωργιάδης για επεισόδιο με Εβραίους στη Νάξο: «Αισθάνομαι ντροπή, δεν είναι αυτή η Ελλάδα»

Πολιτική
Νάξος: Επεισόδιο με Εβραίους του Λονδίνου σε γνωστή ταβέρνα - Τι λέει η επιχείρηση (βίντεο)

Νάξος: Επεισόδιο με Εβραίους του Λονδίνου σε γνωστή ταβέρνα - Τι λέει η επιχείρηση (βίντεο)

Ελλάδα
Το «καλοκαίρι των λίγων»: Τα πρώτα συμπεράσματα από τον τουρισμό το 2025

Το «καλοκαίρι των λίγων»: Τα πρώτα συμπεράσματα από τον τουρισμό το 2025

Οικονομία
Νάξος: Συνελήφθη μέλος συμμορίας για διαρρήξεις σε τουριστικά καταλύματα

Νάξος: Συνελήφθη μέλος συμμορίας για διαρρήξεις σε τουριστικά καταλύματα

Ελλάδα

NETWORK

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Σε λειτουργία ο φωτοβολταϊκός σταθμός στο Εργοστάσιο του Βόλου

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Σε λειτουργία ο φωτοβολταϊκός σταθμός στο Εργοστάσιο του Βόλου

ienergeia.gr
Όλα τα συστατικά στις ετικέτες τροφίμων που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου

Όλα τα συστατικά στις ετικέτες τροφίμων που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου

healthstat.gr
ΦΣΑ: «Στο Πειθαρχικό οι φαρμακοποιοί που αφήνουν αναμμένο τον σταυρό εκτός ωραρίου και εκτός εφημερίας»

ΦΣΑ: «Στο Πειθαρχικό οι φαρμακοποιοί που αφήνουν αναμμένο τον σταυρό εκτός ωραρίου και εκτός εφημερίας»

healthstat.gr
Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

healthstat.gr
Εμμηνόπαυση: Μελέτη της Bayer εστιάζει στα οφέλη ενός νέου φαρμάκου για τις αϋπνίες

Εμμηνόπαυση: Μελέτη της Bayer εστιάζει στα οφέλη ενός νέου φαρμάκου για τις αϋπνίες

healthstat.gr
Διαμαρτυρία της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Ενέργειας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Διαμαρτυρία της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Ενέργειας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr
Schneider Charge Pro: Ο νέος επαγγελματικός φορτιστής στην ηλεκτροκίνηση

Schneider Charge Pro: Ο νέος επαγγελματικός φορτιστής στην ηλεκτροκίνηση

ienergeia.gr
Ελήφθη η τελική επενδυτική απόφαση - Final Investment Decision (FID) για το 4ο εργοστάσιο αμυντικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας στο METLEN technologies hub του Bόλου

Ελήφθη η τελική επενδυτική απόφαση - Final Investment Decision (FID) για το 4ο εργοστάσιο αμυντικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας στο METLEN technologies hub του Bόλου

ienergeia.gr