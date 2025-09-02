Χωρίς ταξί για δύο ημέρες η Αττική - Απεργία του ΣΑΤΑ

Ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό για δύο ημέρες λόγω της απεργίας των ταξί.

Οι οδηγοί ταξί προχωρούν σε 48ωρη απεργία στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου, αντιδρώντας στην ΚΥΑ που επιτρέπει τη μεταφορά επιβατών με βαν.

«Η απεργία θα είναι προειδοποιητική και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια θα γίνει συνέλευση και, αν η ΚΥΑ δεν ανακληθεί, θα προχωρήσουμε σε απεργία διαρκείας. Αν δεν καταφέρουμε να την πάρουν πίσω, ο κλάδος δεν μπορεί να επιβιώσει», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Λυμπερόπουλος ανέφερε: «Γνωρίζουμε από το 2018 ότι η τότε αντιπολίτευση, με επικεφαλής τον κ. Μητσοτάκη, και πολλά στελέχη της ήταν υπέρ της αποδυνάμωσης του κλάδου. Δεν στήριξαν τον νόμο 4530, ο οποίος έβαζε τάξη στον χώρο και αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση. Τώρα, αντί να προβούν σε δημόσιο διάλογο και να δηλώσουν ανοιχτά ότι θέλουν αλλαγές, εξέδωσαν ΚΥΑ που πλήττει τα ταξί».

Σχετικά με την ΚΥΑ, που μεταβιβάζει το μεταφορικό έργο του ταξί σε βαν, δήλωσε: «Αυτά που κάνουν παραβιάζουν το Σύνταγμα και θα έπρεπε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Το υπουργείο δεν δημιούργησε μητρώο ούτε καθόρισε πόσα βαν μπορούν να δραστηριοποιούνται, ενώ η υποχρεωτική εφαρμογή ελέγχου δεν λειτουργεί σωστά, με μόλις το 10% να δηλώνει τις μεταφορές του. Δεν υπάρχει ουσιαστικός φορολογικός έλεγχος, αφού οι παραβάτες συχνά "σβήνουν" τα στοιχεία ή δεν ελέγχονται καθόλου. Πρόκειται για πλιάτσικο μέσω του τουρισμού, που έχει πλήξει τις διαδρομές των ταξί και διακινείται σε δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως».