Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Χωρίς ταξί για δύο ημέρες η Αττική - Απεργία του ΣΑΤΑ

eurokinissi eurokinissi
Ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό για δύο ημέρες λόγω της απεργίας των ταξί.

Οι οδηγοί ταξί προχωρούν σε 48ωρη απεργία στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου, αντιδρώντας στην ΚΥΑ που επιτρέπει τη μεταφορά επιβατών με βαν.

«Η απεργία θα είναι προειδοποιητική και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια θα γίνει συνέλευση και, αν η ΚΥΑ δεν ανακληθεί, θα προχωρήσουμε σε απεργία διαρκείας. Αν δεν καταφέρουμε να την πάρουν πίσω, ο κλάδος δεν μπορεί να επιβιώσει», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Λυμπερόπουλος ανέφερε: «Γνωρίζουμε από το 2018 ότι η τότε αντιπολίτευση, με επικεφαλής τον κ. Μητσοτάκη, και πολλά στελέχη της ήταν υπέρ της αποδυνάμωσης του κλάδου. Δεν στήριξαν τον νόμο 4530, ο οποίος έβαζε τάξη στον χώρο και αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση. Τώρα, αντί να προβούν σε δημόσιο διάλογο και να δηλώσουν ανοιχτά ότι θέλουν αλλαγές, εξέδωσαν ΚΥΑ που πλήττει τα ταξί».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς θα γίνεται η παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Πώς θα γίνεται η παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Οικονομία

Σχετικά με την ΚΥΑ, που μεταβιβάζει το μεταφορικό έργο του ταξί σε βαν, δήλωσε: «Αυτά που κάνουν παραβιάζουν το Σύνταγμα και θα έπρεπε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Το υπουργείο δεν δημιούργησε μητρώο ούτε καθόρισε πόσα βαν μπορούν να δραστηριοποιούνται, ενώ η υποχρεωτική εφαρμογή ελέγχου δεν λειτουργεί σωστά, με μόλις το 10% να δηλώνει τις μεταφορές του. Δεν υπάρχει ουσιαστικός φορολογικός έλεγχος, αφού οι παραβάτες συχνά "σβήνουν" τα στοιχεία ή δεν ελέγχονται καθόλου. Πρόκειται για πλιάτσικο μέσω του τουρισμού, που έχει πλήξει τις διαδρομές των ταξί και διακινείται σε δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Μακροζωία: Μικρά μυστικά που πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες μεταξύ 35 και 45 χρονών

Μακροζωία: Μικρά μυστικά που πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες μεταξύ 35 και 45 χρονών

Οι καλύτερες και οι χειρότερες πηγές πρωτεΐνης για την υγεία σας

Οι καλύτερες και οι χειρότερες πηγές πρωτεΐνης για την υγεία σας

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Τι οφέλη θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε συχνά ρόδια

Τι οφέλη θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε συχνά ρόδια

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

Ανακοινώθηκε 48ωρη απεργία στα ταξί, οι ημερομηνίες

Ανακοινώθηκε 48ωρη απεργία στα ταξί, οι ημερομηνίες

Ελλάδα
Αττική: Χειροπέδες σε 36χρονο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση

Αττική: Χειροπέδες σε 36χρονο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση

Ελλάδα
Σε απεργιακό κλοιό η χώρα: Ξεκίνησαν οι μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Σε απεργιακό κλοιό η χώρα: Ξεκίνησαν οι μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα

Ελλάδα
Απεργία σήμερα: «Λουκέτο» και συγκεντρώσεις σήμερα - Τι ισχύει με μετρό, ηλεκτρικό, λεωφορεία

Απεργία σήμερα: «Λουκέτο» και συγκεντρώσεις σήμερα - Τι ισχύει με μετρό, ηλεκτρικό, λεωφορεία

Ελλάδα

NETWORK

Σαντορίνη: Τραυματίστηκε τουρίστας ενώ έκανε θαλάσσιο σπορ

Σαντορίνη: Τραυματίστηκε τουρίστας ενώ έκανε θαλάσσιο σπορ

healthstat.gr
5 Συνήθειες που πρέπει να ξεκινήσετε αν είστε άνω των 50 για μακροζωία και ευεξία

5 Συνήθειες που πρέπει να ξεκινήσετε αν είστε άνω των 50 για μακροζωία και ευεξία

healthstat.gr
Συμβουλές για να καταπολεμήσετε την κόπωση και να έχετε περισσότερη ενέργεια κάθε μέρα

Συμβουλές για να καταπολεμήσετε την κόπωση και να έχετε περισσότερη ενέργεια κάθε μέρα

healthstat.gr
Schneider Charge Pro: Ο νέος επαγγελματικός φορτιστής στην ηλεκτροκίνηση

Schneider Charge Pro: Ο νέος επαγγελματικός φορτιστής στην ηλεκτροκίνηση

ienergeia.gr
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Ξεκινά καινοτόμο πρόγραμμα στήριξης αγροτών και κτηνοτρόφων

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Ξεκινά καινοτόμο πρόγραμμα στήριξης αγροτών και κτηνοτρόφων

ienergeia.gr
Γ. Γεραπετρίτης: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη μεταξύ 22-26 Σεπτεμβρίου - Δεν θα είναι εθιμοτυπική

Γ. Γεραπετρίτης: Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη μεταξύ 22-26 Σεπτεμβρίου - Δεν θα είναι εθιμοτυπική

ienergeia.gr
Ημερίδα για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας στις 5 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα

Ημερίδα για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας στις 5 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα

healthstat.gr
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει τις εργασίες κατασκευής του οικοδομικού σκελετού του The Ellinikon Mall

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναλαμβάνει τις εργασίες κατασκευής του οικοδομικού σκελετού του The Ellinikon Mall

ienergeia.gr