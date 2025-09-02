Games
Οικονομία

Πώς θα γίνεται η παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

Σημαντικό μέρος της εγκυκλίου αφορά τη διακίνηση της αιθυλικής αλκοόλης.

Εγκύκλιο με την οποία παρέχει οδηγίες για την παραλαβή αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης εξέδωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γεώργιος Πιτσιλής.

Η εγκύκλιος εξηγεί πώς θα εφαρμόζεται στην πράξη η απαλλαγή από τον ΕΦΚ. Ένα βασικό σημείο αφορά τις απώλειες της αιθυλικής αλκοόλης κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας. Όπως διευκρινίζεται, αυτές οι απώλειες μπορεί να οφείλονται είτε στην απορρόφηση από τα φυτικά αποσπάσματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή εκχυλισμάτων είτε στην εξάτμιση. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στον τρόπο καθορισμού της δυναμικότητας μιας παραγωγικής μονάδας. Αν κριθεί απαραίτητο, οι χημικές υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους μπορούν να ζητήσουν να γίνει βιομηχανικό πείραμα σε κάποιο από τα προϊόντα, ώστε να επιβεβαιωθούν τα δηλωθέντα στοιχεία.

Σημαντικό μέρος της εγκυκλίου αφορά τη διακίνηση της αιθυλικής αλκοόλης. Προβλέπεται ότι η διαδικασία θα γίνεται μέσω του ψηφιακού συστήματος EMCS, το οποίο χρησιμοποιείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ. Για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, απαιτείται η τήρηση της πλήρους τελωνειακής διαδικασίας, η ηλεκτρονική υποβολή όλων των απαραίτητων παραστατικών και η χρήση του Ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου, ώστε τα προϊόντα να τεθούν σε καθεστώς αναστολής μέχρι να φτάσουν στη φορολογική αποθήκη.

Η εγκύκλιος καθορίζει επίσης πώς πρέπει να συμπληρώνονται οι Δηλώσεις ΕΦΚ. Δίνονται οι αντίστοιχοι κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την απαλλαγή, για την καταβολή του ΦΠΑ ή για τις συγκεντρωτικές δηλώσεις. Ορίζεται ακόμη ποια συνοδευτικά έγγραφα είναι απαραίτητα και πρέπει να κατατίθενται ψηφιακά μαζί με τις δηλώσεις, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια και έλεγχος στη διαδικασία.

Η απόφαση απευθύνεται κυρίως σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν αιθυλική αλκοόλη για την παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων τα οποία, στην τελική τους μορφή, δεν υπόκεινται σε ΕΦΚ. Αφορά επίσης τις τελωνειακές αρχές της ΑΑΔΕ, που είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής χρήσης της αλκοόλης, καθώς και τις χημικές υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους που έχουν την αρμοδιότητα να καθορίζουν τη δυναμικότητα των μονάδων παραγωγής.

Στόχος της εγκυκλίου είναι να διευκολύνει την εφαρμογή του νέου πλαισίου, να δώσει πρακτικές κατευθύνσεις σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες και να διασφαλίσει ότι η αιθυλική αλκοόλη που απαλλάσσεται από τον ΕΦΚ θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τους νόμιμους σκοπούς που προβλέπει η νομοθεσία.

