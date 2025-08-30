Games
Νάξος: Επεισόδιο με Εβραίους του Λονδίνου σε γνωστή ταβέρνα - Τι λέει η επιχείρηση (βίντεο)

Πρόκειται για δημοσίευμα της Daily Mail. Ένταση με αφορμή αυτοκόλλητα και αφίσες υπέρ της Παλαιστίνης.

Επεισόδιο με Εβραίους του Λονδίνου σημειώθηκε σε γνωστή ταβέρνα στη Νάξο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, όταν μία παρέα αποτελούμενη από 13 Εβραίους από το Λονδίνο συγκρούστηκε με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, με αφορμή αυτοκόλλητα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ που βρίσκονταν κολλημένα στο μαγαζί.

Η ομάδα κατήγγειλε το περιστατικό στην Daily Mail, λέγοντας ότι η παρέα τους που αποτελείτο από τρεις εβραϊκές οικογένειες, έκανε κρουαζιέρα στα νησιά του Αιγαίου και είχε επισκεφθεί την ταβέρνα το βράδυ της Δευτέρας.

Οι ιδιοκτήτες της ταβέρνας «Αξιώτισσα» προχώρησαν στην καταγγελία και σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιέγραψαν όσα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας (25/08) στο κατάστημά τους, όταν όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «κάποιοι πελάτες αποφάσισαν να μας επιβάλουν τις δικές τους απόψεις».

Σύμφωνα με το διαδικτυακό άρθρο του βρετανικού μέσου ενημέρωσης, το περιστατικό αντιλήφθηκε μία σερβιτόρα η οποία ανέφερε ότι ένα μέλος της παρέας και συγκεκριμένα ένας από τους εφήβους, προσπάθησε να αφαιρέσει ένα αυτοκόλλητο και αντέτεινε στην ομάδα ότι αυτή η συμπεριφορά ήταν απαράδεκτη, ενώ και στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης έσπευσε να παρέμβει.

Η Τζουντ Λομπ, που βρισκόταν στην ίδια παρέα των Βρετανών τουριστών σε δηλώσεις της στη Daily Mail είπε: «Η σερβιτόρα ήρθε κοντά μου και την ρώτησα ''γιατί, με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο, έπρεπε να επικεντρωθούν σε αυτό το θέμα;''. Τότε ο ιδιοκτήτης ήρθε μπροστά μου και μου είπε: ''Βγείτε από το μαγαζί μου!''. Φώναξε τόσο δυνατά που το άκουσαν και άλλοι πελάτες: ''Είναι Σιωνιστές! Σιωνιστές!… Βγείτε από το μαγαζί μου!''».

«Καθώς φεύγαμε, δεχτήκαμε ειρωνείες από άλλους πελάτες στο μαγαζί», πρόσθεσε η τουρίστρια, αναφέροντας πως «το πιο φρικτό ήταν ότι μας χειροκροτούσαν και γελούσαν για να φύγουμε… Δεν μπορούσα να πιστέψω τι συνέβαινε».

Η Νικόλα Γκι, η οποία βρισκόταν στην ίδια παρέα με τον σύζυγό της και τις δύο κόρες της, πρόσθεσε: «Ούρλιαζαν ''Σιωνιστές'' και το πιο σοκαριστικό ήταν η δημόσια ταπείνωση που μας επιφύλαξαν. Ήταν σαν να μας είχαν βάλει το αστέρι του Ολοκαυτώματος πάνω μας. Έτσι ένιωσα».

Η ένταση συνεχίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο, στο πάρκινγκ του καταστήματος, όπου τους ακολούθησε ο ιδιοκτήτης του, με αρκετούς πελάτες να φωνάζουν ότι «σκοτώνετε μωρά» και «στηρίζετε αυτή τη γενοκτονία».

Το συγκεκριμένο άρθρο, όπως καταγγέλλει η ιδιοκτησία της ταβέρνας στάθηκε η αφορμή για να ακολουθήσει ένα «μπαράζ με μαζικές αρνητικές κριτικές στα social media από ψεύτικα προφίλ με συκοφαντίες και απειλές. Από χτες, Πέμπτη, έχουμε λάβει mail και τηλεφωνήματα που απειλούν τη ζωή μας, το μαγαζί και την οικογένειά μας».

Κλείνοντας, η κ. Παπαδοπούλου στέκεται στο κύμα αλληλεγγύης που έχει ξεσηκωθεί μετά το περιστατικό τόσο στη Νάξο όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, «με μηνύματα συμπαράστασης αλλά και αντιδράσεις στα social. Από χτες δεχόμαστε τηλεφωνήματα στήριξης από όλη την Ευρώπη!».

«Και τέλος, όπως είπαμε, εκτός από το καλό φαγητό που συνεχώς καταβάλλουμε προσπάθειες για να προσφέρουμε στον κόσμο, είναι γνωστό τι πρεσβεύουμε εδώ και δεκαετίες, όπως είναι γνωστό ότι είναι βασική μας προτεραιότητα ο χώρος μας να είναι συμπεριληπτικός και ασφαλής», καταλήγει μεταξύ άλλων η ανάρτηση.

