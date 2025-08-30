Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη Δυτική Ελλάδα - Ασταμάτητοι κεραυνοί, πτώσεις δέντρων (εικόνες - βίντεο)

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη Δυτική Ελλάδα - Ασταμάτητοι κεραυνοί, πτώσεις δέντρων (εικόνες - βίντεο)
Αναλυτικά οι οδηγίες από την Πολιτική Προστασία.

Η Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, βρίσκεται στο επίκεντρο μίας κακοκαιρίας, με ισχυρούς ανέμους να πλήττουν την περιοχή ενώ ήδη η Κοζάνη, τα Γιάννενα και η Κέρκυρα αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Στην Κοζάνη, από τον αέρα, ξεριζώθηκαν ακόμη και κάγκελα από μπαλκόνι στην οδό Δημοκρατίας στην Πτολεμαΐδα ενώ ξεκόλησε και μέρος της στέγης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τα φαινόμενα πλήττουν από το απόγευμα του Σαββάτου την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, της Εορδαίας και της Καστοριάς αλλά κι όλη την Δυτική Μακεδονία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιάννενα: Κατέρρευσε η σκηνή από τους θυελλώδεις ανέμους - Ματαιώνεται η συναυλία Βίσση - Ρέμου

Γιάννενα: Κατέρρευσε η σκηνή από τους θυελλώδεις ανέμους - Ματαιώνεται η συναυλία Βίσση - Ρέμου

Ελλάδα
Καιρός: «Κακοκαιρία» ωρών επηρεάζει αυτές τις περιοχές - Οι συστάσεις, τι προσέχουμε

Καιρός: «Κακοκαιρία» ωρών επηρεάζει αυτές τις περιοχές - Οι συστάσεις, τι προσέχουμε

Ελλάδα

tree 9d2d4

Στα Γιάννενα, ματαιώθηκε μεγάλη συναυλία καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν τη σκηνή συναυλίας πριν την έναρξή της και μάλιστα την ώρα που οι τεχνικοί έφτιαχναν τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Καταιγίδα στην Κέρκυρα – Πλημμύρισαν δρόμοι στην πόλη

Σύμφωνα με το kerkyrasimera, από τις 5 το απόγευμα δυνατή βροχόπτωση σημειώνεται στην Κέρκυρα.

rain b7994

Λόγω της καταρρακτώδους βροχής έχουν πλημμυρίσει δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας, τόσο στο ιστορικό κέντρο, όσο και περιμετρικά.

Ζημιές έχει υποστεί και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης και χωριά στη βόρεια Κέρκυρα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.

Δείτε βίντεο:

{https://youtu.be/AvlOVPdVvmA?si=46xi_rBa9H6fHdT-}

{https://youtube.com/shorts/Jodp2Auj_BU?si=lAo4tjeiq17-urpE}

Οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συστήνει στους πολίτες:

-Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

-Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

-Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

-Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

-Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

-Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

-Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

-Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

-Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο
-Ακινητοποιήστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

-Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

-Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

-Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

-Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

-Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

-Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

-Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

-Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

-Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κ.λπ.).

-Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Καιρός: «Κακοκαιρία» ωρών επηρεάζει αυτές τις περιοχές - Οι συστάσεις, τι προσέχουμε

Καιρός: «Κακοκαιρία» ωρών επηρεάζει αυτές τις περιοχές - Οι συστάσεις, τι προσέχουμε

Ελλάδα
Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Ελλάδα
Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Ελλάδα
Αίτημα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να κηρυχθεί η Αχαΐα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Αίτημα από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να κηρυχθεί η Αχαΐα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Πολιτική

NETWORK

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

healthstat.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

healthstat.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

healthstat.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr