Γιάννενα: Κατέρρευσε η σκηνή από τους θυελλώδεις ανέμους - Ματαιώνεται η συναυλία Βίσση - Ρέμου

Παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα, Σάββατο, στα Γιάννενα, το οποίο θα μπορούσε να τραυματίσει θανάσιμα δεκάδες ανθρώπους.

Πιο συγκεκριμένα, οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, ξήλωσαν τα σκηνικά που προετοίμαζαν οι τεχνικοί για συναυλία που θα γινόταν το απόγευμα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν τη σκηνή που είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες στην πλατεία Μαβίλη των Ιωαννίνων.

Από το περιστατικό, δεν υπήρξαν τραυματισμοί με τους τεχνικούς να στέκονται τυχεροί, καθώς εκείνη την ώρα εργαζόταν για τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Δείτε εικόνες και βίντεο από το epiruspost:

