Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Γιάννενα: Κατέρρευσε η σκηνή από τους θυελλώδεις ανέμους - Ματαιώνεται η συναυλία Βίσση - Ρέμου

Γιάννενα: Κατέρρευσε η σκηνή από τους θυελλώδεις ανέμους - Ματαιώνεται η συναυλία Βίσση - Ρέμου
Παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα, Σάββατο, στα Γιάννενα, το οποίο θα μπορούσε να τραυματίσει θανάσιμα δεκάδες ανθρώπους.

Πιο συγκεκριμένα, οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, ξήλωσαν τα σκηνικά που προετοίμαζαν οι τεχνικοί για συναυλία που θα γινόταν το απόγευμα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν τη σκηνή που είχε στηθεί για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες στην πλατεία Μαβίλη των Ιωαννίνων.

Από το περιστατικό, δεν υπήρξαν τραυματισμοί με τους τεχνικούς να στέκονται τυχεροί, καθώς εκείνη την ώρα εργαζόταν για τις τελευταίες λεπτομέρειες.

Δείτε εικόνες και βίντεο από το epiruspost:

mav1 56650

mav2 74d81

{https://www.facebook.com/watch/?v=1472131433957484}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Συντάξεις: Πόσο χάνουν όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά τα 40 έτη ασφάλισης

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Κακοκαιρία: Χαλάει σήμερα ο καιρός με καταιγίδες, χαλάζι και κεραυνούς - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Συγκάτοικοι με το… στανιό - Πώς η στεγαστική κρίση αλλάζει τα δεδομένα

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τουρισμός 2025: Τι μας έδειξε η σεζόν και τι χρειάζεται το 2026

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Τέλος οι επισκέψεις στις ΔΟΥ για μεταβολές στοιχείων - Όλα ηλεκτρονικά στο myAADE

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πάνω από 10% των Ελλήνων δεν τρώει κανονικό γεύμα κάθε δεύτερη μέρα

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Γιόγκα - Η άσκηση «κλειδί» για έναν καλύτερο ύπνο

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Πώς θα αποξηράνετε τα σύκα στον ήλιο σε 4 απλά βήματα

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Λευτέρης Πανταζής: Αλλαγή στην ημερομηνία για τη συναυλία του στο Βεάκειο

Λευτέρης Πανταζής: Αλλαγή στην ημερομηνία για τη συναυλία του στο Βεάκειο

Life
Ο Σπύρος Γραμμένος και οι φίλοι του στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ο Σπύρος Γραμμένος και οι φίλοι του στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Entertainment
Ο Μίκης Θεοδωράκης «συναντάει» τον Απόστολο Καλδάρα στο Θέατρο Βράχων

Ο Μίκης Θεοδωράκης «συναντάει» τον Απόστολο Καλδάρα στο Θέατρο Βράχων

Entertainment
Γιώργος και Νίκος Στρατάκης στην Τεχνόπολη: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη συναυλία της ζωής τους

Γιώργος και Νίκος Στρατάκης στην Τεχνόπολη: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη συναυλία της ζωής τους

Entertainment

NETWORK

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

Πόσες μέρες μετά τη γέννα μπορεί ένα βρέφος να βγει έξω από το σπίτι για πρώτη φορά

healthstat.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

healthstat.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

healthstat.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr