Ασπρόπυργος: Κινηματογραφική σύλληψη συνεργού της συμμορία του Έντικ (video)

Καρέ καρέ η στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν και συλλαμβάνουν τον αδίστακτο κακοποιό της συμμορίας του Έντικ.

Σε σκηνές που παραπέμπουν σε αστυνομική ταινία εξελίχθηκε η σύλληψη ενός 36χρονου στον Ασπρόπυργο, συνεργού της διαβόητης συμμορίας του «Έντικ». Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβιασμό σε υπόθεση λαθρεμπορίου τσιγάρων.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από την ομάδα Δίωξης Εκβιαστών, η οποία είχε εντοπίσει τον άνδρα και γνώριζε τις κινήσεις του. Τρία οχήματα περιέβαλαν το αυτοκίνητό του – ένα προπορευόταν, ένα ακολουθούσε και ένα τρίτο έκλεισε το πλάι – αφήνοντας τον κατηγορούμενο χωρίς καμία δυνατότητα διαφυγής. Οι πάνοπλοι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη μπροστά στα μάτια ανυποψίαστων πολιτών.

Ο 36χρονος, ομογενής και πυγμάχος με βαρύ ποινικό παρελθόν (κλοπές, ναρκωτικά, παραβάσεις περί όπλων και εκβιασμοί), κατηγορείται ότι εκβίαζε άτομα με το πρόσχημα χρεών από λαθρεμπόριο τσιγάρων. Ο αρχηγός της οργάνωσης, γνωστός ως «Έντικ», φέρεται να κινεί τα νήματα από το εξωτερικό, πιθανότατα από το Ντουμπάι, επικοινωνώντας με τα μέλη της συμμορίας μόνο τηλεφωνικά.

Η σύλληψη αυτή αποτελεί μέρος της μεγάλης δικογραφίας που αφορά την εγκληματική οργάνωση και τις παράνομες δραστηριότητές της στην Ελλάδα. Ο 36χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης και η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη εξάρθρωση της συμμορίας.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 36χρονου στον Ασπρόπυργο