Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Ασπρόπυργος: Κινηματογραφική σύλληψη συνεργού της συμμορία του Έντικ (video)

Ασπρόπυργος: Κινηματογραφική σύλληψη συνεργού της συμμορία του Έντικ (video)
Καρέ καρέ η στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν και συλλαμβάνουν τον αδίστακτο κακοποιό της συμμορίας του Έντικ.

Σε σκηνές που παραπέμπουν σε αστυνομική ταινία εξελίχθηκε η σύλληψη ενός 36χρονου στον Ασπρόπυργο, συνεργού της διαβόητης συμμορίας του «Έντικ». Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβιασμό σε υπόθεση λαθρεμπορίου τσιγάρων.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από την ομάδα Δίωξης Εκβιαστών, η οποία είχε εντοπίσει τον άνδρα και γνώριζε τις κινήσεις του. Τρία οχήματα περιέβαλαν το αυτοκίνητό του – ένα προπορευόταν, ένα ακολουθούσε και ένα τρίτο έκλεισε το πλάι – αφήνοντας τον κατηγορούμενο χωρίς καμία δυνατότητα διαφυγής. Οι πάνοπλοι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη μπροστά στα μάτια ανυποψίαστων πολιτών.

Ο 36χρονος, ομογενής και πυγμάχος με βαρύ ποινικό παρελθόν (κλοπές, ναρκωτικά, παραβάσεις περί όπλων και εκβιασμοί), κατηγορείται ότι εκβίαζε άτομα με το πρόσχημα χρεών από λαθρεμπόριο τσιγάρων. Ο αρχηγός της οργάνωσης, γνωστός ως «Έντικ», φέρεται να κινεί τα νήματα από το εξωτερικό, πιθανότατα από το Ντουμπάι, επικοινωνώντας με τα μέλη της συμμορίας μόνο τηλεφωνικά.

Η σύλληψη αυτή αποτελεί μέρος της μεγάλης δικογραφίας που αφορά την εγκληματική οργάνωση και τις παράνομες δραστηριότητές της στην Ελλάδα. Ο 36χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης και η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη εξάρθρωση της συμμορίας.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύλληψη του 36χρονου στον Ασπρόπυργο

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Αττική: Χειροπέδες σε 36χρονο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση

Αττική: Χειροπέδες σε 36χρονο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση

Ελλάδα
Ασπρόπυργος: 12 συλλήψεις σε ειδική αστυνομική επιχείρηση (Βίντεο)

Ασπρόπυργος: 12 συλλήψεις σε ειδική αστυνομική επιχείρηση (Βίντεο)

Ελλάδα
Φωτιά στη Σαλαμίνα: Χειροπέδες σε 40χρονο που πέταξε δυναμιτάκι

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Χειροπέδες σε 40χρονο που πέταξε δυναμιτάκι

Ελλάδα
Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη που άφησε τον 5χρονο αδελφό της κλειδωμένο στο σπίτι

Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη που άφησε τον 5χρονο αδελφό της κλειδωμένο στο σπίτι

Ελλάδα

NETWORK

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

healthstat.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

healthstat.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

healthstat.gr
Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

healthstat.gr