Συμπλοκή οπαδών στην Ακαδημία Πλάτωνος: Ένας τραυματίας

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από την Ασφάλεια ένα σφυρί και ένας αλτήρας, πιθανώς χρησιμοποιημένα στο επεισόδιο.

Ένα νέο περιστατικό οπαδικής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (28/8) στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, όταν συγκρούστηκαν οπαδοί ομάδων, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να τραυματιστεί από μαχαίρι.

Ο τραυματίας δέχθηκε μαχαιριά στον γλουτό και του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες. Κατά την άφιξη της αστυνομίας, αρνήθηκε ότι συμμετείχε στη συμπλοκή και ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση από άγνωστους δράστες.

Στο σημείο, η Ασφάλεια κατέσχεσε ένα σφυρί και έναν αλτήρα, που πιθανότατα χρησιμοποιήθηκαν στο επεισόδιο. Μάρτυρες που προσήχθησαν στο Α.Τ. Κολωνού ανέφεραν ότι οι δράστες φώναζαν συνθήματα υπέρ ομάδας κατά την αποχώρησή τους, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για οπαδικά κίνητρα.