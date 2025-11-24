Δράσεις για την Τρίτη Ηλικία: Πολιτισμός, ξεναγήσεις κι ένα ανοιχτό πρόγραμμα για τους 65+.

Ένα «ταξίδι στον χρόνο» έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες για τα μέλη των Λεσχών Φιλίας του Δήμου Αθηναίων στην Ακαδημία Πλάτωνος. Μέσα από ένα διαδραστικό κυνήγι θησαυρού, γνωρίζουν το πάρκο, τα μνημεία και ιστορίες της γειτονιάς, ενώ ανακαλούν μνήμες και παιχνίδια άλλων εποχών. Πρόκειται για μία από τις πολλές δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Δήμος Αθηναίων για τους πολίτες άνω των 65 ετών.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρει: «Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας έχουν φωνή, ρόλο και παρουσία στην πόλη. Θέλουμε να είμαστε η αγκαλιά που τους περιβάλλει με φροντίδα και υποστήριξη. Ενώνουμε δυνάμεις με φορείς που ενισχύουν την κοινωνικότητα και την επαφή με καινούρια ερεθίσματα. Για πρώτη φορά, ξεκινήσαμε περιηγήσεις σε ανοιχτούς χώρους πολιτισμού, όπως στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε επιτυχημένα προγράμματα, όπως το Prima Volta σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή».

Από την πλευρά της, η Αντιδήμαρχος Ενεργής Γήρανσης, Λεσχών Φιλίας και Αστικής Πανίδας Όλγα Δούρου, επισημαίνει: «Δίνουμε τη δυνατότητα στα 4.500 μέλη των Λεσχών Φιλίας να ζήσουν νέες εμπειρίες και να ανακαλύψουν νέες πηγές ευχαρίστησης. Έχουμε σχεδιάσει δράσεις που ενδυναμώνουν τόσο το σώμα, όσο και τη νοητική και ψυχική υγεία. Προχωράμε δυνατά με πρωτοβουλίες, που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση, ώστε οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμπολίτες μας να νιώθουν ενεργοί, συνδεδεμένοι και δημιουργικοί μέσα στην πόλη».

Νέες πολιτιστικές εμπειρίες και ανοιχτοί χώροι μάθησης

Η αρχή έγινε στην Ακαδημία Πλάτωνος, με ομάδες των Λεσχών Φιλίας να συμμετέχουν σε θεματικές περιηγήσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, ο πολυμεσικός χώρος «Europa Experience – Εμπειρία Ευρώπη», που φιλοξενείται στο Αρσάκειο Μέγαρο, επί της οδού Σταδίου 44–46, δίνει την ευκαιρία, σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, να παρακολουθήσουν μια διαδραστική παρουσίαση για τον τρόπο λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τον Δεκέμβριο, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ξεκινάει μαθήματα χορωδίας στις Λέσχες Φιλίας, δημιουργώντας ακόμη έναν πυρήνα συμμετοχής και δημιουργικής έκφρασης.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, το πρόγραμμα «Prima Volta» συνεχίζει να προσφέρει μια καλλιτεχνική εμπειρία που αξιοποιεί τη μουσική και την όπερα ως αφετηρία για τη σύνθεση προσωπικών αφηγήσεων.

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παραμένει ανοιχτό στα μέλη των Λεσχών Φιλίας με δωρεάν ξεναγήσεις στις εκθέσεις του, όπως και η Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία ενισχύει το πρόγραμμα με οργανωμένες επισκέψεις, ξεναγήσεις και συμμετοχή σε εικαστικά εργαστήρια χωρίς κόστος.

Οι δωρεάν μουσικοθεατρικές παραστάσεις στο Ολύμπια – Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» εξακολουθούν να πραγματοποιούνται, καθώς και το «Αγαπόνιο Project», ένα βιωματικό εργαστήρι βασισμένο στο θεατρικό παιχνίδι.

Τον Δεκέμβριο, οι δράσεις εμπλουτίζονται με θεματικές διαδρομές στη χριστουγεννιάτικη Αθήνα και τα αξιοθέατα της πόλης, με τα καφέ λεωφορεία BIG BUS.

Ενίσχυση υγείας και ευεξίας

Οι Λέσχες Φιλίας ενισχύονται με δύο φυσικοθεραπευτές κι έναν ψυχολόγο μέσω του προγράμματος 55+ της ΔΥΠΑ, ενώ συνεχίζεται ο τρίτος κύκλος του προγράμματος «Διατροφική Αγωγή» σε συνεργασία με τη ΔΑΕΜ, με στόχο τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και της καθημερινής υγείας.

Μέσα από συνεργασία με την ΑΜΚΕ Global Brigades, δίνεται η δυνατότητα υποβολής σε δωρεάν προληπτικό οφθαλμολογικό έλεγχο, με τη βοήθεια κινητής οφθαλμολογικής μονάδας.

Με ειδικές τιμές, τα μέλη Λεσχών Φιλίας και οι ωφελούμενοι του «Βοήθεια στο Σπίτι» θα πραγματοποιούν μη συνταγογραφούμενες εξετάσεις μέτρησης Οστικής Υγείας & Πυκνότητας, αλλά και καρκινικών δεικτών στον Όμιλο Βιοϊατρική.

Τέλος, η SAMS Hellas συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη και γυναικολογικές εξετάσεις.

Θεραπευτικές αναγνώσεις και εικαστικά εργαστήρια

Μέχρι τον Δεκέμβριο, τέσσερις Λέσχες Φιλίας μετατρέπονται –σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «Διαβάζω για τους Άλλους»– σε κέντρα θεραπευτικής ανάγνωσης. Εθελοντές αναγνώστες μοιράζονται ιστορίες με ομάδες 15 ατόμων, δημιουργώντας έναν κύκλο συζήτησης που ενισχύει τη σύνδεση και τη συναισθηματική αποφόρτιση. Η «Παιγνιόδραση», το βιωματικό εργαστήρι δραστηριοτήτων, με διάρκεια λειτουργίας έως τον Μάιο, επισκέπτεται τις Λέσχες Φιλίας και με ομαδικά παιχνίδια και ασκήσεις, συμβάλλει στη ψυχική ανάταση.