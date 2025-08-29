Αττική: Χειροπέδες σε 36χρονο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση

Ο συλληφθείς έχει στο παρελθόν απασχολήσει τις Αρχές για ληστείες, κλοπές και ναρκωτικά.

Στην περιοχή της Αττικής συνελήφθη χθες, Πέμπτη 28 Αυγούστου, 36χρονος, κατόπιν εντάλματος, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και επανειλημμένη εκβίαση. Η υπόθεση αφορά εγκληματική οργάνωση που είχε εξαρθρωθεί στις 5 Μαρτίου 2025, με δικογραφία σε βάρος 15 ατόμων για εκβιάσεις, εκρήξεις και επιθέσεις σε έγκλειστους σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Ο 36χρονος φέρεται ότι συμμετείχε σε εκβιασμό ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβριο και Δεκέμβριο 2024, απαιτώντας χρηματικό ποσό με πρόσχημα οφειλή σχετική με λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Ο συλληφθείς έχει στο παρελθόν απασχολήσει τις Αρχές για ληστείες, κλοπές και ναρκωτικά και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.