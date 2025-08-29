Αττική: Χειροπέδες σε 36χρονο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εκβίαση

Στην περιοχή της Αττικής συνελήφθη χθες, Πέμπτη 28 Αυγούστου, 36χρονος, κατόπιν εντάλματος, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και επανειλημμένη εκβίαση. Η υπόθεση αφορά εγκληματική οργάνωση που είχε εξαρθρωθεί στις 5 Μαρτίου 2025, με δικογραφία σε βάρος 15 ατόμων για εκβιάσεις, εκρήξεις και επιθέσεις σε έγκλειστους σε σωφρονιστικά καταστήματα.
Ο 36χρονος φέρεται ότι συμμετείχε σε εκβιασμό ατόμου στην περιοχή του Μενιδίου τον Οκτώβριο και Δεκέμβριο 2024, απαιτώντας χρηματικό ποσό με πρόσχημα οφειλή σχετική με λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων. Ο συλληφθείς έχει στο παρελθόν απασχολήσει τις Αρχές για ληστείες, κλοπές και ναρκωτικά και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.