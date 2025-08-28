Ανακάλεσε την πρόσκληση συγγενών θυμάτων των Τεμπών η περιφέρεια Θεσσαλίας

Μία ημέρα πριν τη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, η περιφέρεια Θεσσαλίας ανακάλεσε την πρόσκληση για να ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία πριν την ανέγερση του μνημείου για τα Τέμπη.

Στις 22 Αυγούστου απέστειλε η περιφέρεια Θεσσαλίας πρόσκληση στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών προκειμένου να παραστούν στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, που θα γίνει στις 29 Αυγούστου. Μία ημέρα πριν τη συνεδρίαση, στις 28 Αυγούστου δηλαδή η περιφέρεια Θεσσαλίας ανακάλεσε την πρόσκληση!

Συγκεκριμένα, στις 22 Αυγούστου, η περιφέρεια Θεσσαλίας απέστειλε στους συγγενείς των θυμάτων πρόσκληση για «ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με την ανέγερση μνημείου στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος για τα 57 θύματα των Τεμπών».

Μάλιστα, στελέχη της περιφέρειας επικοινώνησαν και τηλεφωνικά με συγγενείς προκειμένου να αποσταλούν ορθά οι προσκλήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μία ημέρα πριν τη συνεδρίαση, όμως, η περιφέρεια ανακάλεσε την πρόσκληση. Με νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η περιφέρεια ενημερώνει τους συγγενείς των θυμάτων ότι «η συζήτηση του θέματος αναβάλλεται μέχρι πέρατος της Ανακριτικής διαδικασίας», οπότε και θα ενημερώσει εκ νέου τους συγγενείς.

Το ερώτημα, βέβαια, είναι πώς σχετίζεται η ανακριτική έρευνα με την απόφαση της περιφέρειας για ανέγερση μνημείου στον τόπο του δυστυχήματος; Γιατί επηρεάζει η ανακριτική έρευνα και πώς την απόφαση της περιφέρειας;

Κύκλοι της περιφέρειας Θεσσαλίας πάντως επισημαίνουν ότι την αναβολή της συζήτησης του θέματος για το μνημείο τη ζήτησαν συγγενείς θυμάτων… οι οποίοι παρότι έλαβαν τις προσκλήσεις στις 22 του μήνα, ανέμεναν μία ημέρα πριν από τη συνεδρίαση για να ζητήσουν αναβολή.

Γεγονός παραμένει ότι για άλλη μία φορά, όπως είχε γίνει αντίστοιχα στο παρελθόν με την πρόσκληση στο Προεδρικό Μέγαρο, οι συγγενείς προσκλήθηκαν για να … ξεπροσκληθούν λίγες ημέρες μετά.