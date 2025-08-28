Games
Φωτιά στη Σαλαμίνα: Χειροπέδες σε 40χρονο που πέταξε δυναμιτάκι

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Χειροπέδες σε 40χρονο που πέταξε δυναμιτάκι
Η φωτιά που ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπνεαν χθες στην περιοχή.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στη Σαλαμίνα, όταν φωτιά ξέσπασε στον περιφερειακό δρόμο προς Βασιλικά, εξαιτίας ρίψης πυροτεχνημάτων σε γλέντι.

Oι φλόγες έφτασαν μέχρι τις αυλές κατοικιών, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους, όμως χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας, περιορίστηκε και δεν επεκτάθηκε.

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 40χρονο, ο οποίος παραδέχτηκε ότι έκανε γλέντι στο σπίτι του και πέταξε δυναμιτάκι, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά. Ο άνδρας κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα εντός της ημέρας.

Δείτε βίντεο από την έναρξη της φωτιάς

{https://x.com/ForecastGreece/status/1960776181055140121}

salamina_fotia2_7606f.jpg

(Φωτό: Barbara Kalemikeraki)

Το βίντεο από την Εφημερίδα Ανατροπές

{https://www.facebook.com/minlogos/videos/1474999810380463}

