Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη που άφησε τον 5χρονο αδελφό της κλειδωμένο στο σπίτι

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται η 19χρονη αδερφή του πεντάχρονου που βρισκόταν ολομόναχος σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια.

Στη σύλληψη της 19χρονης αδελφής του 5χρονου παιδιού, που το βράδυ της Τρίτης (26/08) εντοπίστηκε σε πολυκατοικία στα Καμίνια να φωνάζει και να πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι πρώτου ορόφου, προχώρησε η Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στην 19χρονη χθες το βράδυ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα. Την ίδια ώρα, τα δύο αδέλφια –ο 5χρονος και η 17χρονη αδερφή του– παραμένουν σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο Αστυνομικό Τμήμα, έως ότου αποφασίσει ο Εισαγγελέας Ανηλίκων αν θα επιστρέψουν στους γονείς τους ή αν θα μεταφερθούν σε δομή φιλοξενίας.

Πώς ο 5χρονος βρέθηκε ολομόναχος στο μπαλκόνι

Κλειδωμένο μόνο του σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στα Καμίνια, ήταν το 5χρονο αγόρι το οποίο εντοπίστηκε από γειτονικό πρόσωπο, στο μπαλκόνι του σπιτιού του, να ζητά βοήθεια. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά η 19χρονη αδερφή έφυγε από το σπίτι και άφησε την ευθύνη για το παιδί στην 17χρονη αδελφή της, η οποία με τη σειρά της αποφάσισε να φύγει και αυτή από το σπίτι για να πάει για καφέ, κλειδώνοντας το παιδί στο διαμέρισμα. Εκείνο, βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να πετάει πράγματα, να φωνάζει και να κλαίει καλώντας σε βοήθεια. Το εντόπισε γείτονας από την απέναντι πολυκατοικία που ειδοποίησε την αστυνομία άμεσα.

Στη συνέχεια στήθηκε επιχείρηση από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, με μια μητέρα αστυνομικό να σκαφαλώνει στο περβάζι και να γαντζώνεται στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου για να βρεθεί δίπλα στο παιδί που ήταν μόνο του και κινδύνευε.

Γείτονες μίλησαν στο Dnews και τόνισαν ότι η νεαρή αστυνομικός με αυταπάρνηση πήρε την απόφαση να γαντζωθεί και να κρεμαστεί στα κάγκελα για να σώσει το παιδάκι. Άπαντες παρακολουθούσαν την εξέλιξη της επιχείρησης με κομμένη την ανάσα. Μια απροσεξία αρκούσε να τρομάξει το παιδί και να συμβεί κάποιο ατύχημα, πόσο μάλλον να τραυματιστεί και η ίδια η αστυνομικός αν στραβοπατούσε. Όμως όλα πήγαν καλά και όπως αποτυπώνεται στο video που κάνει το γύρο του διαδικτύου η αστυνομικός έφερε επιτυχώς εις πέρας την αποστολή της.