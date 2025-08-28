Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη που άφησε τον 5χρονο αδελφό της κλειδωμένο στο σπίτι

Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη που άφησε τον 5χρονο αδελφό της κλειδωμένο στο σπίτι
Στα χέρια των αρχών βρίσκεται η 19χρονη αδερφή του πεντάχρονου που βρισκόταν ολομόναχος σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια.

Στη σύλληψη της 19χρονης αδελφής του 5χρονου παιδιού, που το βράδυ της Τρίτης (26/08) εντοπίστηκε σε πολυκατοικία στα Καμίνια να φωνάζει και να πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι πρώτου ορόφου, προχώρησε η Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στην 19χρονη χθες το βράδυ και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα. Την ίδια ώρα, τα δύο αδέλφια –ο 5χρονος και η 17χρονη αδερφή του– παραμένουν σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο Αστυνομικό Τμήμα, έως ότου αποφασίσει ο Εισαγγελέας Ανηλίκων αν θα επιστρέψουν στους γονείς τους ή αν θα μεταφερθούν σε δομή φιλοξενίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καμίνια: Η αυτοθυσία της αστυνομικού μητέρας 3 παιδιών για να σώσει 5χρονο εγκλωβισμένο σε μπαλκόνι

Καμίνια: Η αυτοθυσία της αστυνομικού μητέρας 3 παιδιών για να σώσει 5χρονο εγκλωβισμένο σε μπαλκόνι

Ελλάδα
Καμίνια: Η στιγμή που αστυνομικός σκαρφαλώνει σε μπαλκόνι για να βοηθήσει 5χρονο (Βίντεο)

Καμίνια: Η στιγμή που αστυνομικός σκαρφαλώνει σε μπαλκόνι για να βοηθήσει 5χρονο (Βίντεο)

Ελλάδα

Πώς ο 5χρονος βρέθηκε ολομόναχος στο μπαλκόνι

Κλειδωμένο μόνο του σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στα Καμίνια, ήταν το 5χρονο αγόρι το οποίο εντοπίστηκε από γειτονικό πρόσωπο, στο μπαλκόνι του σπιτιού του, να ζητά βοήθεια. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά η 19χρονη αδερφή έφυγε από το σπίτι και άφησε την ευθύνη για το παιδί στην 17χρονη αδελφή της, η οποία με τη σειρά της αποφάσισε να φύγει και αυτή από το σπίτι για να πάει για καφέ, κλειδώνοντας το παιδί στο διαμέρισμα. Εκείνο, βγήκε στο μπαλκόνι και άρχισε να πετάει πράγματα, να φωνάζει και να κλαίει καλώντας σε βοήθεια. Το εντόπισε γείτονας από την απέναντι πολυκατοικία που ειδοποίησε την αστυνομία άμεσα.

Στη συνέχεια στήθηκε επιχείρηση από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, με μια μητέρα αστυνομικό να σκαφαλώνει στο περβάζι και να γαντζώνεται στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου για να βρεθεί δίπλα στο παιδί που ήταν μόνο του και κινδύνευε.

Γείτονες μίλησαν στο Dnews και τόνισαν ότι η νεαρή αστυνομικός με αυταπάρνηση πήρε την απόφαση να γαντζωθεί και να κρεμαστεί στα κάγκελα για να σώσει το παιδάκι. Άπαντες παρακολουθούσαν την εξέλιξη της επιχείρησης με κομμένη την ανάσα. Μια απροσεξία αρκούσε να τρομάξει το παιδί και να συμβεί κάποιο ατύχημα, πόσο μάλλον να τραυματιστεί και η ίδια η αστυνομικός αν στραβοπατούσε. Όμως όλα πήγαν καλά και όπως αποτυπώνεται στο video που κάνει το γύρο του διαδικτύου η αστυνομικός έφερε επιτυχώς εις πέρας την αποστολή της.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Ραντεβού με το… κιάλι στα νοσοκομεία της Κρήτης

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Χυμός παντζαριού: Μειώνει την αρτηριακή πίεση και βοηθά στην υγιή γήρανση

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Πώς θα ξανακοιμηθείτε αν ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

Οι καλύτερες επιλογές σωματικής άσκησης για όσους είναι άνω των 50

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Εμπρησμός η φωτιά στην Παιανία στον παράδρομο της Αττικής Οδού - Συνελήφθη 62χρονος

Εμπρησμός η φωτιά στην Παιανία στον παράδρομο της Αττικής Οδού - Συνελήφθη 62χρονος

Ελλάδα
Καμίνια: Η αυτοθυσία της αστυνομικού μητέρας 3 παιδιών για να σώσει 5χρονο εγκλωβισμένο σε μπαλκόνι

Καμίνια: Η αυτοθυσία της αστυνομικού μητέρας 3 παιδιών για να σώσει 5χρονο εγκλωβισμένο σε μπαλκόνι

Ελλάδα
Καμίνια: Η στιγμή που αστυνομικός σκαρφαλώνει σε μπαλκόνι για να βοηθήσει 5χρονο (Βίντεο)

Καμίνια: Η στιγμή που αστυνομικός σκαρφαλώνει σε μπαλκόνι για να βοηθήσει 5χρονο (Βίντεο)

Ελλάδα
Συνελήφθη οδηγός ταξί, χρέωσε 110 ευρώ για την κούρσα αεροδρόμιο - λιμάνι Πειραιά

Συνελήφθη οδηγός ταξί, χρέωσε 110 ευρώ για την κούρσα αεροδρόμιο - λιμάνι Πειραιά

Ελλάδα

NETWORK

Μπορεί το άγχος να σας αρρωστήσει;

Μπορεί το άγχος να σας αρρωστήσει;

healthstat.gr
SEEF2025: Ενεργειακή Συνεργασία στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο: Ένα Σημείο Καμπής για την Ενεργειακή Ασφάλεια της Ε.Ε.

SEEF2025: Ενεργειακή Συνεργασία στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο: Ένα Σημείο Καμπής για την Ενεργειακή Ασφάλεια της Ε.Ε.

ienergeia.gr
Η LG φιλοδοξεί να γίνει ο κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος λύσεων HVAC

Η LG φιλοδοξεί να γίνει ο κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος λύσεων HVAC

ienergeia.gr
8 καθημερινές συνήθειες για καλύτερη ψυχική υγεία

8 καθημερινές συνήθειες για καλύτερη ψυχική υγεία

healthstat.gr
ΕΜΠ και ΕΛΛΕΤ διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Κλιματική επιστήμη και πολιτική σε ένα δυναμικό τοπίο»

ΕΜΠ και ΕΛΛΕΤ διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Κλιματική επιστήμη και πολιτική σε ένα δυναμικό τοπίο»

ienergeia.gr
Τα οφέλη του θηλασμού για το μωρό και τη μητέρα

Τα οφέλη του θηλασμού για το μωρό και τη μητέρα

healthstat.gr
Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ): Η κυβέρνηση ομολογεί, αλλά δεν ενεργεί – Συνεχίζονται οι διακοπές στο αγροτικό ρεύμα

Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ): Η κυβέρνηση ομολογεί, αλλά δεν ενεργεί – Συνεχίζονται οι διακοπές στο αγροτικό ρεύμα

ienergeia.gr
Πόσα αμύγδαλα πρέπει να τρώτε καθημερινά για μακροζωία

Πόσα αμύγδαλα πρέπει να τρώτε καθημερινά για μακροζωία

healthstat.gr