Καμίνια: Η στιγμή που αστυνομικός σκαρφαλώνει σε μπαλκόνι για να βοηθήσει 5χρονο (Βίντεο)

Το 5χρονο παιδί ήταν μόνο του στο διαμέρισμα της οικογένειας στα Καμίνια.

Αστυνομικός σκαρφάλωσε σε μπαλκόνι προκειμένου να βοηθήσει ένα 5χρονο αγόρι, που ήταν μόνο του σε διαμέρισμα στα Καμίνια.

Το βράδυ της Τρίτης γείτονες είδαν το παιδί στο μπαλκόνι, να πετά πράγματα και κάλεσαν την αστυνομία. «Μπες μέσα, κάτσε μέσα, θα σε βοηθήσουμε», ακούγονται να λένε οι αστυνομικοί στο αγόρι.

Δύο αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε περβάζι. Στη συνέχεια η μία από αυτούς πιάστηκε από σωλήνα και με τη βοήθεια συναδέλφου της ανέβηκε στο μπαλκόνι προκειμένου να βοηθήσει το παιδί.

{https://x.com/hellenicpolice/status/1960669519669518597}

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το παιδί ήταν μόνο του στο σπίτι και ήταν στο μπαλκόνι για περίπου 40 λεπτά, ενώ είχε σκαρφαλώσει στα κάγκελα. Η μεγαλύτερη αδελφή του, 19 ετών, δήλωσε ότι πετάχτηκε στο περίπτερο και έλειψε για 20 λεπτά, ενώ άφησε στο σπίτι με τον 5χρονο την 17χρονη αδελφή τους.

Γείτονες που μίλησαν στο Mega είπαν πως δεν είναι η πρώτη φορά που το παιδί βγαίνει μόνο του στο μπαλκόνι. Η οικογένεια έχει τέσσερα παιδιά, από 19 έως 5 ετών, ενώ οι γονείς έλειπαν. Ο πατέρας βρίσκεται μόνιμα στη Ζάκυνθο και η μητέρα ήταν εκτός Αθηνών λόγω έκτακτου οικογενειακού θέματος, σύμφωνα με την 19χρονη.

19χρονη: Δικό μου λάθος, καλύτερα να τον είχα πάρει μαζί μου

Μιλώντας στο Mega, η 19χρονη δήλωσε ότι άφησε τον 5χρονο να βλέπει τηλεόραση, προκειμένου να πάει στο περίπτερο. «Κλείδωσα για να μην φύγει, δεν περίμενα ότι θα βγει στο μπαλκόνι», είπε και συμπλήρωσε ότι έλειψε για περίπου 20 λεπτά, ενώ μαζί με το παιδί ήταν στο σπίτι η 17χρονη αδελφή της.

«Ήταν δικό μου λάθος, καλύτερα να τον είχα πάρει μαζί μου», συμπλήρωσε, ενώ επιβεβαίωσε πως στο παρελθόν η ίδια και οι δύο αδελφές της είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων με εισαγγελική εντολή, όπου παρέμειναν για περίπου τρεις μήνες.

