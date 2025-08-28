Games
Φθιώτιδα: Φορτηγό χτύπησε οδηγό που βγήκε από το αυτοκίνητό του μετά από τροχαίο

Άνοιξε την πόρτα να κατέβει μετά από τροχαίο και τον χτύπησε φορτηγό.

Aπό θαύμα γλίτωσε τα χειρότερα οδηγός αυτοκινήτου το μεσημέρι της Πέμπτης στην εθνική οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης, στο ύψος του 239ου χιλιομέτρου λίγο πριν τις Ράχες Φθιώτιδας.

Αρχικά ο οδηγός κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο προσέκρουσε στα δεξιά προστατευτικά κιγκλιδώματα. Αφού κατάφερε να το ακινητοποιήσει, επιχείρησε να κατέβει για να διαπιστώσει τη ζημιά.

Την ώρα που άνοιξε την πόρτα, διερχόμενο φορτηγό στη δεξιά λωρίδα παρέσυρε την πόρτα, τραυματίζοντας το χέρι του αναφέρει το Lamiareport.gr.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Λαμίας. Παράλληλα, άνδρες του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας και συνεργεία της Κεντρικής Οδού έλαβαν μέτρα σήμανσης για την αποφυγή νέου ατυχήματος. Μέχρι την απομάκρυνση του οχήματος από την οδική βοήθεια, η κυκλοφορία διεξαγόταν με χαμηλές ταχύτητες για λόγους ασφαλείας.

Δείτε εικόνες από το τροχαίο

ektrope athe0001 600x450 c271d

lamia 3 7d2ec

lamia 4 9e9e4

