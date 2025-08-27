Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχεται ψυχρή λίμνη με βροχές και καταιγίδες

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Μπαίνουμε σταδιακά σε φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες.

Η ημέρα ξεκινάει με πρόσκαιρες συννεφιές προς την πλευρά του Αιγαίου ενώ στη συνέχεια σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια. Αργά το απόγευμα θα δούμε να σχηματίζονται και πάλι σύννεφα στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα και ενδεχομένως να εκδηλωθούν βροχές σε βουνά της Πελοποννήσου.

Παραμένουμε κάτω από την επίδραση βοριάδων, μελτεμιών προς την περιοχή των Κυκλάδων και στο Καρπάθειο θα βλέπουμε ακόμα και 8 μποφόρ ενώ θα προσεγγίζουν τα επίπεδα θυέλης..

Στη νότια Κρήτη ο άνεμος λειτουγεί σαν καταβάτης και ενισχύονται λίγο περισσότερο. Στις υπόλοιπες περιοχές μέτρας έντασης βοριάδες.

Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο. Στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας θα συναντήσουμε θερμοκρασίες κοντά στους 34 βαθμού Κελσίου. Σε θαλάσσιες εκτάσεις θα είμαστε κοντά στους 2-3 βαθμούς Κελσίου πιο χαμηλά.

Στην Αττική,θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με τους βοριάδες να επιμένουν, οι βοριάδες με πολύ ισχυρές εντάσεις. Θα δούμε ένα ισχυρό ρεύμα και ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Πιο χαμηλή η θερμοκρασία προς ανατολικά και βόρεια τμήματα του καιρού, εκεί που επιδρούν και τα μελτέμια.

Στη Θεσσαλονίκη, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες, θα μπει και η θαλάσσια αύρα προς το απόγευμα με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 27 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επαπόμενες ημέρες

Δεν έχουμε κάποια αξιόλογη αστάθεια μέχρι την Παρασκευή, οι βοριάδες θα είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό του καιρού.

Σιγά σιγά θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της βόρειας Αφρικής, θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν τη χώρα μας κοντά στο Σάββατο και την Κυριακή, ανεβάζοντας τον υδράργυρο στα ανατολικά και νότια στους 35 - 37 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα από την περιοχή της Ιταλίας μας έρχεται μία ψυχρή λίμνη στα βόρεια και ανατολικά για να δώσει βροχές και καταιγίδες το βράδυ του Σαββάτου και μέχρι και το απόγευμα της Κυριακής,με έμφαση τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Δεν αποκλείεται εκεί τα φαινόμενα να έχουν ένταση και να συνοδεύονται και απο χαλαζοπώσεις. Η αστάθεια που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.