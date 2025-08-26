Games
Ριζική ανακαίνιση στο ΟΑΚΑ

Φωτογραφία: ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
Τα έργα αναβάθμισης στο ΟΑΚΑ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με δεκάδες εργοτάξια να λειτουργούν καθημερινά σε δύο βάρδιες, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι των χρονοδιαγραμμάτων.

Σε ένα απέραντο εργοτάξιο μετατρέπεται το ΟΑΚΑ καθώς αναμένεται να γίνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Συντονιστή Γενικού Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνου Χαλιορή, για την πορεία των έργων, πρόκειται για ριζική ανακαίνιση.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα έργα αναβάθμισης στο Ολυμπιακό Συγκρότημα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με δεκάδες εργοτάξια να λειτουργούν καθημερινά σε δύο βάρδιες, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι των χρονοδιαγραμμάτων.

Στις δεξαμενές του κολυμβητηρίου γίνονται «παρεμβάσεις με καθαίρεση σαθρών επιφανειών σκυροδέματος, αποκατάσταση και ενίσχυση του οπλισμού, ριζική ανακατασκευή του καναλιού υπερχείλισης, καθώς και εκτεταμένες επισκευές σε πλακίδια και υδραυλικές εγκαταστάσεις».

Στο ποδηλατοδρόμιο «υλοποιείται η αποξήλωση του παλαιού χρώματος της στέγης Καλατράβα, ο καθαρισμός των υδρορροών, η συντήρηση μεταλλικών στοιχείων και η συνολική ανακατασκευή της αγωνιστικής πίστας» ενώ παράλληλα τοποθετούνται εξειδικευμένοι επιταχυνσιογράφοι που επιτρέπουν την παρακολούθηση τάσεων και παραμορφώσεων στα μεταλλικά στοιχεία και τις καλωδιώσεις του στεγάστρου.

Αντίστοιχες εργασίες συντήρησης εκτελούνται και στις μικρότερες μεταλλικές κατασκευές Καλατράβα. Τα έργα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την συμβολή του Υπερταμείου, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά του Σεπτεμβρίου

Φάρμακο που μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον HIV εγκρίθηκε στην Ευρώπη HIV – Χορηγείται κάθε 2 χρόνια

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

