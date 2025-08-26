Ριζική ανακαίνιση στο ΟΑΚΑ

Τα έργα αναβάθμισης στο ΟΑΚΑ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με δεκάδες εργοτάξια να λειτουργούν καθημερινά σε δύο βάρδιες, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι των χρονοδιαγραμμάτων.

Σε ένα απέραντο εργοτάξιο μετατρέπεται το ΟΑΚΑ καθώς αναμένεται να γίνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Συντονιστή Γενικού Διευθυντή του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνου Χαλιορή, για την πορεία των έργων, πρόκειται για ριζική ανακαίνιση.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα έργα αναβάθμισης στο Ολυμπιακό Συγκρότημα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με δεκάδες εργοτάξια να λειτουργούν καθημερινά σε δύο βάρδιες, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι των χρονοδιαγραμμάτων.

Στις δεξαμενές του κολυμβητηρίου γίνονται «παρεμβάσεις με καθαίρεση σαθρών επιφανειών σκυροδέματος, αποκατάσταση και ενίσχυση του οπλισμού, ριζική ανακατασκευή του καναλιού υπερχείλισης, καθώς και εκτεταμένες επισκευές σε πλακίδια και υδραυλικές εγκαταστάσεις».

Στο ποδηλατοδρόμιο «υλοποιείται η αποξήλωση του παλαιού χρώματος της στέγης Καλατράβα, ο καθαρισμός των υδρορροών, η συντήρηση μεταλλικών στοιχείων και η συνολική ανακατασκευή της αγωνιστικής πίστας» ενώ παράλληλα τοποθετούνται εξειδικευμένοι επιταχυνσιογράφοι που επιτρέπουν την παρακολούθηση τάσεων και παραμορφώσεων στα μεταλλικά στοιχεία και τις καλωδιώσεις του στεγάστρου.

Αντίστοιχες εργασίες συντήρησης εκτελούνται και στις μικρότερες μεταλλικές κατασκευές Καλατράβα. Τα έργα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με την συμβολή του Υπερταμείου, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ