Eurojackpot 26/8/25: Νέα μεγάλη κλήρωση απόψε για 41 εκατ. ευρώ

Στις 21.15 η κλήρωση του Eurockpot.

Μια ακόμη μεγάλη κλήρωση έχουμε απόψε από το Eurojackpot. Το ποσό που μοιράζει είναι 41 εκατ. ευρώ και λίγο μετά τις 21.15 θα ξέρουμε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Υπενθυμίζεται ότι στο ερώτημα «γιατί οι Έλληνες νικητές είναι πολύ λιγότεροι από το σύνολο των νικητών;» ο ΟΠΑΠ σημειώνει: «Ο αριθμός των νικητών που προκύπτει από κάθε χώρα εξαρτάται από τις συμμετοχές της. Όσο περισσότεροι συμμετέχουν, τόσο πιθανότερο είναι να προκύψουν νικητές από την συγκεκριμένη χώρα. Επομένως, οι χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό από την Ελλάδα είναι πιθανό να έχουν και μεγαλύτερη συμμετοχή στο παιχνίδι, άρα και περισσότερους πιθανούς νικητές».