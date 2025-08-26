Eurojackpot 26/8/25: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 41 εκατ. ευρώ

Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Το ποσό των 41 εκατ. ευρώ μοίρασε απόψε το Eurojackpot και οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 8, 14, 21, 26 και 35. Τζόκερ οι αριθμοί 4 και 8.

Σημειώνεται ότι όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν σε έως και 50 συνεχόμενες κληρώσεις (ξεκινώντας από την τρέχουσα) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά και αφορούν σε όλες τις περιοχές του δελτίου.

Το κόστος συμμετοχής ανά στήλη (5 από 50 αριθμοί στο πάνω πεδίο & 2 από 12 αριθμοί στο κάτω πεδίο, για 1 κλήρωση) είναι 2,50€.