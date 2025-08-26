Games
Ελλάδα

Eurojackpot 26/8/25: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 41 εκατ. ευρώ

Eurojackpot 26/8/25: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 41 εκατ. ευρώ
Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Το ποσό των 41 εκατ. ευρώ μοίρασε απόψε το Eurojackpot και οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 8, 14, 21, 26 και 35. Τζόκερ οι αριθμοί 4 και 8.

eurojackpot_klirosi_arithmoi_260825_1fc3a.jpg

Σημειώνεται ότι όσοι επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν σε έως και 50 συνεχόμενες κληρώσεις (ξεκινώντας από την τρέχουσα) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά και αφορούν σε όλες τις περιοχές του δελτίου.

Ελλάδα

Το κόστος συμμετοχής ανά στήλη (5 από 50 αριθμοί στο πάνω πεδίο & 2 από 12 αριθμοί στο κάτω πεδίο, για 1 κλήρωση) είναι 2,50€.

