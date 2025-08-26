Games
Σκηνές τρόμου στο Γαλάτσι: Πατέρας με βρέφος βρέθηκε αντιμέτωπος με διαρρήκτη

Με το βρέφος στα χέρια, αντέδρασε άμεσα και καταδίωξε τον διαρρήκτη.

Στιγμές αγωνίας έζησε το απόγευμα της Κυριακής ένας πατέρας στο Γαλάτσι, όταν βρέθηκε ξαφνικά πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη, ενώ κρατούσε στην αγκαλιά το μωρό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο δράστης είχε παραβιάσει κλειδαριές σε διαμερίσματα της πολυκατοικίας, εκμεταλλευόμενος την απουσία ενοίκων λόγω καλοκαιρινών διακοπών. Στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, όμως, βρέθηκε μπροστά στον ιδιοκτήτη, τον οποίο απείλησε με κατσαβίδι.

Παρά τον κίνδυνο, ο πατέρας δεν υποχώρησε. Με το βρέφος στα χέρια, αντέδρασε άμεσα και καταδίωξε τον διαρρήκτη. Ο τελευταίος, στην προσπάθειά του να διαφύγει, πήδηξε από το μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά κατάγματα.

πτώση τον ακινητοποίησε στο έδαφος, όπου λίγο αργότερα εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

