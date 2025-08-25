Games
Αγρίνιο: Γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι 4ου ορόφου

Αγρίνιο: Γυναίκα έπεσε από το μπαλκόνι 4ου ορόφου Φωτογραφία: agriniopress
Η γυναίκα απειλούσε ότι θα πέσει από το μπαλκόνι στο Αγρίνιο και έκανε πράξη την απειλή της.

Μία γυναίκα έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το AgrinioPress.gr η γυναίκα ηλικίας 45 ετών, απειλούσε ότι θα πέσει και τελικά έκανε πράξη την απειλή της με αποτέλεσμα να πέσει από μπαλκόνι 4ου ορόφου επί της οδού 14ης Σεπτεμβρίου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι γείτονες που άκουσαν τις φωνές της ενημέρωσαν τις αρχές. Πριν πέσει από το μπαλκόνι, είχε σπεύσει αστυνομία και πυροσβεστική σε μια προσπάθεια να τη μεταπείσουν. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, πυροσβέστες προσπάθησαν να τοποθετήσουν κάποιο ειδικό στρώμα όμως η γυναίκα έπεσε πριν αυτό προλάβει να φουσκώσει για να τη σώσει.

Η 45χρονη παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς της αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγρινίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν μητέρα ενός παιδιού.

Με πληροφορίες του AgrinioPress.gr

