Συνελήφθη 44χρονος για τη δολοφονία 50χρονου στην περιοχή Λιθοβούνι.

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 44χρονος, ο οποίος δολοφόνησε σήμερα το πρωί έναν 50χρονο στην περιοχή Λιθοβούνι Μακρυνείας, στην Αιτωλοακαρνανία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως έχει προκύψει από τις μέχρι τώρα έρευνες, ο 44χρονος πλησίασε τον 50χρονο την ώρα που ο τελευταίος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του.

Στην συνέχεια τον πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα, με αποτέλεσμα ο 50χρονος να εκπνεύσει επί τόπου.

Στο πλαίσιο των ερευνών που ξεκίνησε η αστυνομία, εντοπίστηκε έπειτα από λίγη ώρα ο 44χρονος και συνελήφθη.

Σχετικά με τα κίνητρα της δολοφονίας, εξετάζεται από την αστυνομία το ενδεχόμενο των προσωπικών διαφορών ανάμεσα στον δράστη και το θύμα.