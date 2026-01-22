Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+

Ο Ολυμπιακός έδειξε τον δρόμο με την σπουδαία νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν την Τρίτη (20/01), η οποία επιτρέπει στους Ερυθρόλευκους να κρατούν την τύχη τους στα χέρια τους, προκειμένου να βρεθούν στην 24άδα της League Phase του Champions League και να συνεχίσουν στα πλέι οφ.



Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν κάνει τα πρώτα, κατάλληλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση στο Europa League, αφού μετά από έξι αγωνιστικές το Τριφύλλι βρίσκεται στην 15η θέση και ο Δικέφαλος του Βορρά στην 18η.



Απομένουν, όμως, δύο ακόμα πολύ απαιτητικά βήματα, ξεκινώντας από τα αποψινά, με τον Παναθηναϊκό να δοκιμάζεται στην γενέτειρα του θρυλικού Φέρεντς Πούσκας, την Βουδαπέστη, κόντρα στην Φερεντσβάρος (22/01, 22:00), και τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στην Τούμπα την περυσινή φιναλίστ του Conference League, Μπέτις (22/01, 19:45).



Η Interwetten.gr… σκοράρει α λα ελληνικά με απόδοση 39.38*, η οποία προκύπτει από Bet Builder με έξι επιλογές από τις αναμετρήσεις των δύο ελληνικών ομάδων, οι οποίες ψάχνουν να κάνουν το άλμα προς την πρόκριση.



Έχουμε και λέμε: Νίκη του ΠΑΟΚ, να σημειωθεί πάνω από 1,5 γκολ συνολικά και να βρει δίχτυα ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, νίκη του Παναθηναϊκού, να εκτελεστούν πάνω από 7,5 κόρνερ συνολικά και να σκοράρει ο Φακούντο Πελίστρι.



Όλη η δράση των κορυφαίων διοργανώσεων στην Interwetten με δυνατές αποδόσεις, πολλά ειδικά στοιχήματα και πλούσιο Live Betting! 21+



Το πρόγραμμα της Πέμπτης (22/01), όμως, περιλαμβάνει και άλλες σπουδαίες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν Μπολόνια – Σέλτικ (19:45), Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα (19:45), Θέλτα – Λιλ (22:00), Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00) και Ρόμα – Στουτγκάρδη (22:00).



Η Interwetten.gr παίζει… μεγάλη μπάλα με αγώνες με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις.



Ελληνικά, όμως, «μιλάει» και το μπάσκετ, αφού στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στην Αναντολού Εφές (19:30) και ο Παναθηναϊκός στο Τελ Αβίβ με αντίπαλο την Μακάμπι (21:05), με δεκάδες ειδικές αγορές για τα στατιστικά ομάδων και παικτών.



Και μπορεί το 2025 να μας αποχαιρέτησε πριν από λίγες ημέρες, αλλά η Interwetten.gr εξακολουθεί να βρίσκεται σε… εορταστική ατμόσφαιρα και παρατείνει έως και τις 31 Ιανουαρίου, την επική προσφορά* γνωριμίας: 300 δώρα* περιμένουν όλους τους νέους χρήστες, σε μια πλατφόρμα όπου απολαμβάνεις ζωντανή δράση, όπου κι αν βρίσκεσαι, με:

Ένα ασφαλές και νόμιμο περιβάλλον για καθημερινή διασκέδαση

Μεγάλη ποικιλία τρόπων πληρωμής

Κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών με τηλεφωνική υποστήριξη στα Ελληνικά

Γρήγορες και εύκολες καταθέσεις και αναλήψεις

35 χρόνια εμπειρία

Συνεργασία με κορυφαίους παρόχους παιχνιδιών online live καζίνο

Συνεχή ανανέωση με νέα παιχνίδια

Σε ένα περιβάλλον νόμιμο, ασφαλές και διαρκώς εξελισσόμενο, η διασκέδαση αποκτά νέο νόημα. Αν ψάχνεις μια πλατφόρμα που να συνδυάζει μια ξεχωριστή εμπειρία με συναρπαστικά παιχνίδια, δυνατότητες ουσιαστικών επιβραβεύσεων, σεβασμό στον παίκτη, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, τότε το επόμενο login σου είναι η Interwetten.



Έχεις την ευκαιρία μέχρι τις 31 Ιανουαρίου να δοκιμάσεις ένα κορυφαίο live casino. Αν θέλεις να εκμεταλλευτείς την προσφορά, δημιουργείς το λογαριασμό σου έως και το Σάββατο 31/01 και 300 δώρα* σε περιμένουν!



Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+



* Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές



* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις



21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ