Σκύδρα: 75χρονος «ομολόγησε» τη δολοφονία 72χρονου - Τον πυροβόλησε και τον έσυρε με το μηχανάκι

Σκύδρα: 75χρονος «ομολόγησε» τη δολοφονία 72χρονου - Τον πυροβόλησε και τον έσυρε με το μηχανάκι Φωτογραφία: ΑΡΧΕΙΟΥ/ EUROKINISSI/ ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ
Τα ίχνη του 72χρονου χάθηκαν στη Σκύδρα πριν από περίπου 10 ημέρες.

Ένας 75χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για δολοφονία 72χρονου στη Σκύδρα και φέρεται να ομολόγησε ότι πυροβόλησε το θύμα και στη συνέχεια τον έσυρε με το μηχανάκι του.

Τα ίχνη του 72χρονου χάθηκαν πριν από περίπου 10 ημέρες, στη Δάφνη Σκύδρας, ενώ επέστρεφε στο χωριό του έπειτα από ψώνια.

Ο 75χρονος προσήχθη, καθώς τα παιδιά του 72χρονου είπαν στους αστυνομικούς ότι είχαν κάποιες διαφορές. Τελικά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα karatzova, ο 75χρονος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον 72χρονο.

Συγκεκριμένα, φέρεται να είπε ότι πυροβόλησε το θύμα με καραμπίνα, στη συνέχεια έδεσε τον 72χρονο στο μηχανάκι του και τον έσυρε για περίπου 700 μέτρα, προτού τον πετάξει σε ερημική τοποθεσία. Ο 75χρονος υπέδειξε το σημείο, όπου εντοπίστηκε το θύμα.

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

