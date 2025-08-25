Σκύδρα: 75χρονος «ομολόγησε» τη δολοφονία 72χρονου - Τον πυροβόλησε και τον έσυρε με το μηχανάκι

Τα ίχνη του 72χρονου χάθηκαν στη Σκύδρα πριν από περίπου 10 ημέρες.

Ένας 75χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος για δολοφονία 72χρονου στη Σκύδρα και φέρεται να ομολόγησε ότι πυροβόλησε το θύμα και στη συνέχεια τον έσυρε με το μηχανάκι του.

Τα ίχνη του 72χρονου χάθηκαν πριν από περίπου 10 ημέρες, στη Δάφνη Σκύδρας, ενώ επέστρεφε στο χωριό του έπειτα από ψώνια.

Ο 75χρονος προσήχθη, καθώς τα παιδιά του 72χρονου είπαν στους αστυνομικούς ότι είχαν κάποιες διαφορές. Τελικά, σύμφωνα με την ιστοσελίδα karatzova, ο 75χρονος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον 72χρονο.

Συγκεκριμένα, φέρεται να είπε ότι πυροβόλησε το θύμα με καραμπίνα, στη συνέχεια έδεσε τον 72χρονο στο μηχανάκι του και τον έσυρε για περίπου 700 μέτρα, προτού τον πετάξει σε ερημική τοποθεσία. Ο 75χρονος υπέδειξε το σημείο, όπου εντοπίστηκε το θύμα.