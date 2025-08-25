Πάτμος: Ξεκίνησαν οι έλεγχοι της ΕΥΔΑΠ στον βιολογικό καθαρισμό για τα καφέ λύματα

Ανησυχία επικρατεί την Πάτμο από το καφέ νερό, που τρέχει στις βρύσες των νοικοκυριών

Στην Πάτμο βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας ειδικό κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να ελέγξει τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων, μετά τις αναφορές για ροή καφέ λυμάτων προς τη θάλασσα.

Το οκταμελές συνεργείο μηχανικών, με τη συνδρομή πέντε ειδικών οχημάτων, προχωρά σε αυτοψίες και ελέγχους με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αγωγού απορροής. Το τελευταίο περιστατικό εντοπίστηκε στην παραλία Χοχλακάς, όπου –σύμφωνα με το Λιμεναρχείο– καταγράφηκε παρουσία λυμάτων, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

Η ΕΥΔΑΠ θα παραδώσει πόρισμα στον Δήμο Πάτμου, ενώ παράλληλα έρευνες πραγματοποιεί και κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Την ίδια στιγμή, η Δημοτική Αρχή έχει ζητήσει την παρέμβαση των Υγειονομικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού στις βρύσες, μετά από καταγγελίες κατοίκων ότι δεν είναι κατάλληλο για χρήση.

Η εμφάνιση καφέ νερού στις βρύσες αλλά και η έντονη δυσοσμία από τα λύματα έχουν προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στο νησί, ειδικά τώρα που διανύουμε την καρδιά της τουριστικής σεζόν. Οι τοπικές αρχές τονίζουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σχέδιο αναβάθμισης των αγωγών και του συστήματος ύδρευσης, με στόχο τη μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού. Κάτοικοι και επισκέπτες εκφράζουν τον φόβο τους για πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία αλλά και στην εικόνα του νησιού ως τουριστικού προορισμού, ζητώντας άμεσες και μόνιμες λύσεις.