Γυναικοκτονία Βόλος: «Τη βίαζε και την άφηνε έγκυο για να μην χωρίσουν»

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στον Βόλο.

Σοκάρει η μαρτυρία της αδελφής της 36χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στον Βόλο. Σύμφωνα με την ίδια, η άτυχη γυναίκα και μητέρα τεσσάρων παιδιών ζούσε ένα πραγματικό μαρτύριο μέσα στο γάμο της.

Η αδελφή της περιγράφει μιλώντας στον ALPHA τον εφιάλτη που ζούσε η 36χρονη μητέρα στα χέρια του συζύγου τους. «Την άφηνε επίτηδες έγκυο. Τη βίαζε για να μην τον χωρίσει. Έκανε εκτρώσεις συχνά». «Όταν απέκτησαν παιδιά, άλλαξε δραματικά. Έγινε κακοποιητικός και τη χτυπούσε». «Την απειλούσε ότι αν τον χωρίσει θα της κάνει χειρότερα, ακόμα και στα παιδιά του». «Αυτός έλεγε στα παιδιά: “εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας” και τη χτυπούσε μπροστά τους». Η ίδια πρόσθεσε ότι η οικογένεια γνώριζε για την κακοποίηση αλλά δεν προχώρησε σε καταγγελίες, ενώ προσπάθησε να στηρίξει οικονομικά και ψυχολογικά την 36χρονη: «Πολλά χρόνια εμείς δεν μιλήσαμε και είναι το φταίξιμό μας. Της έλεγα να τον χωρίσει, αλλά φοβόταν».

«Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω» – Η συνάντηση του γυναικοκτόνου με την κόρη του

Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της σύλληψής του ο 40χρονος δράστης είχε εμφανιστεί αμετανόητος, φωνάζοντας «καλά της έκανα» και ισχυριζόμενος ότι «τη σκότωσα γιατί με απατούσε», στην πρώτη συνάντησή του με τη 18χρονη κόρη του στο κρατητήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βόλου προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας: «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω». Ωστόσο, όπως φαίνεται, η εμμονή του παραμένει, καθώς φέρεται να ρώτησε την κόρη του: «Ξέρω τι έκανα, ξέρω το λάθος μου… εσύ ήξερες εάν η μητέρα σου με απατούσε;».

Ο συζυγοκτόνος δεν έχει αποκαλύψει ακόμη ποιο ήταν το κίνητρο που τον οδήγησε στο ειδεχθές έγκλημα, ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, το ζευγάρι φαίνεται να είχε ένα «μυστικό» για τη σχέση τους, το οποίο κρατούσαν καλά κρυμμένο.

Οι αποκαλύψεις αναδεικνύουν τη βία που υπέστη η άτυχη γυναίκα μέσα στον γάμο της, καθώς και την τραγική εμπειρία των παιδιών, που βρέθηκαν αντιμέτωπα με μια ανείπωτη φρίκη. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής και τη νοσηλεία του δράστη, ενώ τα παιδιά πλέον βρίσκονται υπό την εποπτεία συγγενών της μητέρας τους.

Βόλος: Ο δικηγόρος του 40χρονου για τη γυναικοκτονία – «Είναι μετανιωμένος και συντετριμμένος»

Ο δικηγόρος του 40χρονου δράστη, Βασίλης Νουλέζας, δήλωσε στο STAR ότι ο εντολέας του «είναι προφανώς μετανιωμένος και συντετριμμένος, γιατί σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια τη γυναίκα που αγάπησε και με την οποία δημιούργησε οικογένεια και έφερε στον κόσμο τέσσερα παιδιά». Όσον αφορά την πρώτη κατάθεση του δράστη στους αστυνομικούς, όταν φέρεται να είπε «θόλωσα, τη σκότωσα και δεν μετανιώνω για τίποτα», ο δικηγόρος ανέφερε ότι ενδεχομένως επρόκειτο για προκλητική συμπεριφορά της 36χρονης για τον νέο σύντροφό της. Ωστόσο, τόνισε ότι η απώλεια ψυχραιμίας του δράστη δεν αποτελεί δικαιολογία για την αφαίρεση ανθρώπινης ζωής, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα «ειδεχθές έγκλημα». Σχετικά με το ψυχιατρικό ιστορικό του 40χρονου, ο δικηγόρος ανέφερε ότι είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν, μάλλον ακούσια, κατόπιν αίτησης της συζύγου του. Κατέληξε, τονίζοντας ότι το δυστύχημα είναι η απώλεια ενός νέου ανθρώπου, και ότι ο δράστης θα έπρεπε να δείξει ψυχραιμία και να αλλάξει σελίδα στη ζωή του χωρίς να φτάσει σε πράξη βίας.