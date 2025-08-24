Βόλος: «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω» είπε ο γυναικοκτόνος στην 18χρονη κόρη του

Η Δικαιοσύνη αναμένεται να αποφασίσει σε ποιον θα δοθεί η επιμέλεια των ανήλικων παιδιών.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογειακής βίας άσκησε ο εισαγγελέας στον 40χρονο δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο. 0 40χρονος, που έχει συλληφθή ξανά στο παρελθόν από την ΕΛ.ΑΣ., ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή την Τρίτη στις 10:00 το πρωί.

Ο 40χρονος γυναικοκτόνος οδηγήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο του Βόλου. Με σκυμμένο το κεφάλι, αμίλητος και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Πάντως τον δράση επισκέφθηκε η 18χρονη κόρη του και ο γυναικοκτόνος φέρεται να της είπε ότι θόλωσε και πως δεν ήθελε να το κάνει.

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας που θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.