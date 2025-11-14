Σε βάρος της,όπως και σε βάρος τριών ακόμα αστυνομικών , έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο δια παραλείψεως με ανακριτρια και εισαγγελέα να συμφωνούν στην επιβολή του περιοριστικού όρου της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της δύο φορές το μήνα.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 23χρονη αξιωματικός υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων,που είχε υπηρεσία την ημέρα που κατέφυγε εκεί ζητώντας προστασία για τη ζωή της η Κυριακή Γρίβα, λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι έκανε το καθήκον της, αναφέροντας ότι είπε στην Κυριακή Γρίβα να κάνει μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου της και αυτή αρνήθηκε.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να απολογηθούν και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση .

