Τζόκερ 24/8/25: Νέα κλήρωση απόψε για 1 εκατ. ευρώ

Τζόκερ 24/8/25: Νέα κλήρωση απόψε για 1 εκατ. ευρώ
Στις 22:00 η νέα κλήρωση του τζόκερ.

Μια ακόμη κλήρωση έχουμε απόψε για το τζόκερ το οποίο μοιράζει το ποσό του 1 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση θα γίνει στις 22:00 και η κατάθεση των δελτίων είναι μέχρι τις 21:30.

Ομαδική Συμμετοχή

Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα για ομαδική συμμετοχή.

Τι Είναι

Μπορείς να συμμετέχεις στο παιχνίδι, παίζοντας με την παρέα σου ομαδικά ένα δελτίο (από 2 έως 25 άτομα). Η αξία του δελτίου επιμερίζεται ισόποσα, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν.

Το πλήθος των αποδεικτικών που παράγονται θεωρούνται σαν ανεξάρτητες συμμετοχές, μοιράζονται στους συμμετέχοντες και στην περίπτωση κερδών η εξαργύρωση γίνεται ξεχωριστά. Μοναδική προϋπόθεση είναι το πλήθος στηλών του ομαδικού δελτίου όταν διαιρείται με τον αριθμό των συμμετοχών να έχει ως αποτέλεσμα ακέραιο αριθμό.

Πώς Παίζεται (σε 4 απλά βήματα)

1. Επισκέπτεσαι με την παρέα σου ένα κατάστημα ΟΠΑΠ

2. Συμπληρώνεις ένα δελτίο ΤΖΟΚΕΡ με τους αριθμούς που επιθυμείς

3. Καταθέτεις το δελτίο σου, διευκρινίζοντας ότι είναι Ομαδική Συμμετοχή

4. Μοιράζεις τα αποδεικτικά συμμετοχής μεταξύ σας (1 στον καθένα)

Πλεονεκτήματα

Αυξάνεις τις στήλες
Παίζοντας ένα ομαδικό δελτίο, ενώνεις τις δυνάμεις σου με την παρέα και έτσι όσο περισσότεροι συμμετέχετε τόσο αυξάνονται οι στήλες στο παιχνίδι.

Μοιράζεσαι το κόστος
Όταν συμμετέχεις με ομαδικό δελτίο, το κόστος επιμερίζεται ισόποσα στα άτομα που συμμετέχουν (π.χ. 5 συμμετοχές σε ομαδικό δελτίο 20 στηλών , αξίας 20€ σημαίνει κόστος 4€ για το καθένα).

Εισπράττεις ξεχωριστά τα κέρδη σου
Σε περίπτωση που το ομαδικό δελτίο κερδίσει, η εξαργύρωση γίνεται ξεχωριστά. Ο κάθε ένας εισπράττει το ποσό που του αναλογεί, με το δικό του αποδεικτικό συμμετοχής, όποτε θέλει.

