Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Τζόκερ 24/8/25: Δείτε τους αριθμούς που κερδίζουν 1 εκατ. ευρώ

Τζόκερ 24/8/25: Δείτε τους αριθμούς που κερδίζουν 1 εκατ. ευρώ
Η κλήρωση του τζόκερ έγινε. Αυτοί είναι οι αριθμοί.

Μια ακόμη κλήρωση του τζόκερ έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 1, 11, 19, 30 και 37. Τζόκερ ο αριθμός 20.

tzoker_klirosi_240825_bcd49.jpg

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ενώ 6 δελτία στην 3η κατηγορία κερδίζουν από 2,500 ευρώ.

Δείτε τον πίνακα κερδών

tzoker_pinakas_kerdon240825_d6fb7.jpg

Η φορολογία των κερδών

Η φορολογία εφαρμόζεται στο κέρδος ανά κλήρωση κάθε δελτίου*, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα φόρου:

-κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο

-κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

-κέρδος από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

-κέρδος από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

-κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)

Aνεξάρτητα από το πλήθος των κληρώσεων που συμμετέχει ένα δελτίο, η φορολόγηση εφαρμόζεται στο κέρδος που προκύπτει από την κάθε κλήρωση ξεχωριστά, μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για όλες τις συμμετοχές (κερδίζουσες ή μη) που αφορούν την κλήρωση από την οποία προέκυψε το κέρδος.

Μετά την περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης, δεν μπορεί να εισπραχθεί οποιοδήποτε κέρδος.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα - Με βοριάδες η επιστροφή των αδειούχων

Τι ώρα έρχεται βροχή στην Αττική σήμερα - Με βοριάδες η επιστροφή των αδειούχων

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Μην χάνετε την πίστη σας» - Το συγκλονιστικό της μήνυμα για τον καρκίνο

Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Εάν επιτευχθεί συμφωνία στην Ουκρανία: Με ένα λόχο στα μετόπισθεν και παροχή «μη επιθετικών όπλων» η Ελλάδα

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Καιρός: Με νέο κύμα ζέστης και 39αρια μας λέει «αντίο» ο Αύγουστος

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε η σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη σε ηλικία 41 ετών

Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Γάζα: Το σημείο της γης όπου συναντήθηκε η αποτυχία ολόκληρης της ανθρωπότητας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Τζόκερ 24/8/25: Νέα κλήρωση απόψε για 1 εκατ. ευρώ

Τζόκερ 24/8/25: Νέα κλήρωση απόψε για 1 εκατ. ευρώ

Ελλάδα
Eurojackpot 22/8/25: Διπλό τζακ ποτ - 20 δελτία κερδίζουν από 55,189 ευρώ

Eurojackpot 22/8/25: Διπλό τζακ ποτ - 20 δελτία κερδίζουν από 55,189 ευρώ

Ελλάδα
Eurojackpot 22/8/25: Νέα μεγάλη κλήρωση σήμερα για 32 εκατ. ευρώ

Eurojackpot 22/8/25: Νέα μεγάλη κλήρωση σήμερα για 32 εκατ. ευρώ

Ελλάδα
Eurojackpot 22/8/25: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 32 εκατ. ευρώ

Eurojackpot 22/8/25: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 32 εκατ. ευρώ

Ελλάδα

NETWORK

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

Γιόγκα: Πώς ενισχύει νου και σώμα, σύμφωνα με το Χάρβαρντ

healthstat.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

Νευροεπιστήμονας: Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάτε κάποιον στο αριστερό μάτι

healthstat.gr
Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

Εύκολη συνταγή για τραγανή σαλάτα με μπρόκολο και ξηρούς καρπούς

healthstat.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

Κέντρα Υγείας σε ελεύθερη πτώση

healthstat.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr