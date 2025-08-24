Τζόκερ 24/8/25: Δείτε τους αριθμούς που κερδίζουν 1 εκατ. ευρώ

Η κλήρωση του τζόκερ έγινε. Αυτοί είναι οι αριθμοί.

Μια ακόμη κλήρωση του τζόκερ έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 1, 11, 19, 30 και 37. Τζόκερ ο αριθμός 20.

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ενώ 6 δελτία στην 3η κατηγορία κερδίζουν από 2,500 ευρώ.

Δείτε τον πίνακα κερδών

Η φορολογία των κερδών

Η φορολογία εφαρμόζεται στο κέρδος ανά κλήρωση κάθε δελτίου*, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα φόρου:

-κέρδος από 0€ έως 100€ - αφορολόγητο

-κέρδος από 100,01€ έως 200€: φόρος κερδών 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

-κέρδος από 200,01€ έως 500€: φόρος κερδών 5,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

-κέρδος από 500,01€ έως 2.500€: φόρος κερδών 10,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

-κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος κερδών 20,0% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)

Aνεξάρτητα από το πλήθος των κληρώσεων που συμμετέχει ένα δελτίο, η φορολόγηση εφαρμόζεται στο κέρδος που προκύπτει από την κάθε κλήρωση ξεχωριστά, μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για όλες τις συμμετοχές (κερδίζουσες ή μη) που αφορούν την κλήρωση από την οποία προέκυψε το κέρδος.

Μετά την περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νικήτριας στήλης, δεν μπορεί να εισπραχθεί οποιοδήποτε κέρδος.