Γυναικοκτονία στον Βόλο: Με σκυμμένο κεφάλι στον εισαγγελέα - Η στιγμή που φτάνει στα δικαστήρια

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Με σκυμμένο κεφάλι στον εισαγγελέα - Η στιγμή που φτάνει στα δικαστήρια
Φορούσε και αλεξίσφαιρο γιλέκο. Δεν απάντησε σε καμία ερώτηση μπροστά στις κάμερες.

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα, Κυριακή 24/8, λίγα λεπτά πριν τις 11:30, ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο.

Ο 40χρονος σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών του, στο διαμέρισμά τους, στην οδό Κωνσταντά. Ο δράστης είχε κρυφτεί σε οικόπεδο της οδού Ευριπίδου, όπου και συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου.

Όπως επισημαίνει το gegonota.news, σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Ο δράστης της γυναικοκτονίας πέρασε με σκυμμένο το κεφάλι μπροστά από τις κάμερες και δεν απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

{https://www.youtube.com/watch?v=Hse39VZKewU}

Στο μεταξύ, σκληρό και αμετανόητο χαρακτηρίζουν οι Αρχές τον 40χρονος δράστη της γυναικοκτονίας της 36χρονης που ήταν γνώριμος στην Αστυνομία, καταδικασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών και πλαστογραφία. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, που, πριν από δύο μήνες, προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, μπροστά στα μάτια της οικογένειάς τους, στο σπίτι τους.

«Έχει πεθάνει και αυτός, όπως και η μητέρα μου» φέρεται να είπε σε δημοσιογράφους εφημερίδας του Βόλου, η ενήλικη κόρη του δράστη. Δήλωσε, πως νιώθει οργή γι’ αυτό που έκανε ο πατέρας της, ότι θέλει να τον συναντήσει και να του πει: «Ντροπή σου».

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων επρόκειτο για μία οικογένεια, με διαρκείς εντάσεις, ωστόσο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, δεν είχε καταγγελθεί στις Αρχές μέχρι και την ημέρα της γυναικοκτονίας, κανένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

