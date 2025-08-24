Γυναικοκτονία στον Βόλο: Αμετανόητος ο δράστης

Σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Τον βρήκαν μόλις 300 μέτρα από το σπίτι του εγκλήματος.

Συνελήφθη χθες ο 40χρονος δράστης που ευθύνεται για τη γυναικοκτονία στον Βόλο.

Ο ίδιος βρέθηκε σε ένα οικόπεδο στο κέντρο της πόλης και μόλις 300 μέτρα από το σπίτι του εγκλήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο συζυγοκτόνος κρυβόταν για αρκετές ώρες στο οικόπεδο επί της οδό Ευρυπίδου, φορώντας διαφορετικά ρούχα τα οποία βρήκε σε έναν κάδο απορριμάτων.

Τελικά, ένας κάτοικος τον εντοπίσε να κοιμάται πίσω από κάτι θάμνους και ειδοποίησε τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Ο ίδιος κατά τη σύλληψή του φάνηκε αμετανόητος και φώναζε στους αστυνομικούς ότι τη σκότωσε γιατί τον απατούσε. «Καλά της έκανα», δήλωσε κυνικά στις Αρχές.

Μετά τη γυναικοκτονία στον Βόλο, τα παιδιά επιβεβαίωσαν με τις καταθέσεις τους τη ζήλια του πατέρα προς τη μητέρα τους. Ανέφεραν πως ο μοιραίος καβγάς ξεκίνησε όταν ο 40χρονος είδε την 36χρονη σύζυγό του να μιλά στο κινητό της και επειδή νόμιζε ότι στέλνει μήνυμα σε κάποιον άλλον κατέληξε να προβεί σε αυτή τη στυγερή δολοφονία.

Ο 40χρονος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Επίσης, ο 40χρονος έχει και ένα βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, το 2019 για κατοχή ναρκωτικών, το 2018 είχε καταδικαστεί για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 είχε εκτίσει 4 έτη ποινή φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δράστης ήταν γνωστός στις Αρχές από το 2013, καθώς είχε απασχολήσει για πλαστογραφία και μία παράνομη είσοδο στην χώρα. Σήμερα οδηγείται ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή από όπου αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.