Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Παπάς χορεύει σε πανηγύρι στην Εύβοια και γίνεται viral (βίντεο)

Παπάς χορεύει σε πανηγύρι στην Εύβοια και γίνεται viral (βίντεο)
Εκατοντάδες επισκέπτες διασκέδασαν στο πανηγύρι του χωριού.

Την παράσταση «έκλεψε» ένας ιερέας, που βρέθηκε χθες (22/8) στο πανηγύρι της Παναγίας Πούντας, κοντά στο χωριό Καλέντζι, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια, όταν χόρεψε το αγαπημένο του τραγούδι.

Ο ίδιος ιερέας είχε γίνει viral πριν από περίπου έναν μήνα, όταν τραγουδούσε σε άλλο πανηγύρι του νησιού, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τα χειροκροτήματα του κόσμου.

Το πανηγύρι της Παναγίας Πούντας συγκέντρωσε εκατοντάδες επισκέπτες από όλη την Εύβοια, με παραδοσιακή μουσική, τοπικά εδέσματα και πολύ κέφι που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ.

Δείτε το βίντεο:

{https://youtu.be/866bHGVTnxc?si=1zI6J1bpBlequ-r-}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Σεισμός 3,1 ρίχτερ στην Εύβοια

Σεισμός 3,1 ρίχτερ στην Εύβοια

Ελλάδα
Φωτιά τώρα σε Αρκαδία - Καλύτερη η εικόνα στη βόρεια Εύβοια

Φωτιά τώρα σε Αρκαδία - Καλύτερη η εικόνα στη βόρεια Εύβοια

Ελλάδα
Η πιο ψαγμένη παραλία της Εύβοιας που ελάχιστοι γνωρίζουν

Η πιο ψαγμένη παραλία της Εύβοιας που ελάχιστοι γνωρίζουν

Life
Σεισμός τώρα στην Εύβοια

Σεισμός τώρα στην Εύβοια

Ελλάδα

NETWORK

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Τα 9 οφέλη του ύπνου στη σωματική και την ψυχική σας υγεία

Τα 9 οφέλη του ύπνου στη σωματική και την ψυχική σας υγεία

healthstat.gr
Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

Μια αλλαγή στη διατροφή σας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο του πρόωρου θανάτου

healthstat.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Πώς να προστατεύσετε το δέρμα σας από τον ήλιο και την φωτογήρανση

Πώς να προστατεύσετε το δέρμα σας από τον ήλιο και την φωτογήρανση

healthstat.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Βελτιώστε τη διατροφή σας σε 8 αποτελεσματικά βήματα

Βελτιώστε τη διατροφή σας σε 8 αποτελεσματικά βήματα

healthstat.gr