Παπάς χορεύει σε πανηγύρι στην Εύβοια και γίνεται viral (βίντεο)

Εκατοντάδες επισκέπτες διασκέδασαν στο πανηγύρι του χωριού.

Την παράσταση «έκλεψε» ένας ιερέας, που βρέθηκε χθες (22/8) στο πανηγύρι της Παναγίας Πούντας, κοντά στο χωριό Καλέντζι, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια, όταν χόρεψε το αγαπημένο του τραγούδι.

Ο ίδιος ιερέας είχε γίνει viral πριν από περίπου έναν μήνα, όταν τραγουδούσε σε άλλο πανηγύρι του νησιού, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τα χειροκροτήματα του κόσμου.

Το πανηγύρι της Παναγίας Πούντας συγκέντρωσε εκατοντάδες επισκέπτες από όλη την Εύβοια, με παραδοσιακή μουσική, τοπικά εδέσματα και πολύ κέφι που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ.

Δείτε το βίντεο:

{https://youtu.be/866bHGVTnxc?si=1zI6J1bpBlequ-r-}