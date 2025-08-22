Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Δυστύχημα στην Εγνατία οδό: Προφυλακίστηκε ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού

Δυστύχημα στην Εγνατία οδό: Προφυλακίστηκε ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού Φωτογραφία: xanthinea.gr
Το τροχαίο δυστύχημα έγινε τη Δευτέρα το μεσημέρι στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου, στην Εγνατία οδό.

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Ξάνθης ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού, που συνελήφθη για το τροχαίο δυστύχημα με τους τρεις νεκρούς στην Εγνατία οδό.

Ο 56χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, σωματική βλάβη και επικίνδυνη οδήγηση.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε τη Δευτέρα το μεσημέρι όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου, ένα αυτοκίνητο που προπορευόταν 600 μέτρα από τα διόδια του Ιάσμου ακινητοποιήθηκε ή κινήθηκε με χαμηλή ταχύτητα στην Εγνατία Οδό. Το ημιφορτηγό, που ακολουθούσε και που οδηγούσε ο 56χρονος, προσέκρουσε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στο αυτοκίνητο. Από την πρόσκρουση και τη φωτιά που ακολούθησε τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες απανθρακώθηκαν, ενώ μια 49χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δυστύχημα στην Εγνατία οδό: «Ήταν σε κατάσταση τραυματικού σοκ - δεν κατάλαβαν ότι καίγονταν»

Δυστύχημα στην Εγνατία οδό: «Ήταν σε κατάσταση τραυματικού σοκ - δεν κατάλαβαν ότι καίγονταν»

Ελλάδα

Το φλεγόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε στη συνέχεια και ένα δεύτερο όχημα, στο οποίο επέβαιναν συγγενείς των θυμάτων. Ωστόσο εκείνοι πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν εγκαίρως. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν ο 56χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ ενώ έχει οριστεί ειδικός πραγματογνώμονας για να προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φορτηγό.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Στη φυλακή ο 28χρονος που μαχαίρωσε θανάσιμα την 47χρονη στην είσοδο της πολυκατοικίας της στο Χαλάνδρι

Στη φυλακή ο 28χρονος που μαχαίρωσε θανάσιμα την 47χρονη στην είσοδο της πολυκατοικίας της στο Χαλάνδρι

Ελλάδα
Δυστύχημα στην Εγνατία οδό: «Ήταν σε κατάσταση τραυματικού σοκ - δεν κατάλαβαν ότι καίγονταν»

Δυστύχημα στην Εγνατία οδό: «Ήταν σε κατάσταση τραυματικού σοκ - δεν κατάλαβαν ότι καίγονταν»

Ελλάδα
«Τους ακούγαμε να φωνάζουν, και οι τρεις εκλιπαρούσαν»: Νέα στοιχεία για το φρικτό τροχαίο στην Εγνατία

«Τους ακούγαμε να φωνάζουν, και οι τρεις εκλιπαρούσαν»: Νέα στοιχεία για το φρικτό τροχαίο στην Εγνατία

Ελλάδα
Φωτιά στην Πάτρα: Προφυλακίστηκαν ο 25χρονος και ο 21χρονος

Φωτιά στην Πάτρα: Προφυλακίστηκαν ο 25χρονος και ο 21χρονος

Ελλάδα

NETWORK

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

healthstat.gr
Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

healthstat.gr
Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν ροχαλίζετε – Τα 9 συμπτώματα που υποδηλώνουν νόσο

healthstat.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr