Δυστύχημα στην Εγνατία οδό: Προφυλακίστηκε ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε τη Δευτέρα το μεσημέρι στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου, στην Εγνατία οδό.

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Ξάνθης ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού, που συνελήφθη για το τροχαίο δυστύχημα με τους τρεις νεκρούς στην Εγνατία οδό.

Ο 56χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, σωματική βλάβη και επικίνδυνη οδήγηση.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε τη Δευτέρα το μεσημέρι όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου, ένα αυτοκίνητο που προπορευόταν 600 μέτρα από τα διόδια του Ιάσμου ακινητοποιήθηκε ή κινήθηκε με χαμηλή ταχύτητα στην Εγνατία Οδό. Το ημιφορτηγό, που ακολουθούσε και που οδηγούσε ο 56χρονος, προσέκρουσε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στο αυτοκίνητο. Από την πρόσκρουση και τη φωτιά που ακολούθησε τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες απανθρακώθηκαν, ενώ μια 49χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά.

Το φλεγόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε στη συνέχεια και ένα δεύτερο όχημα, στο οποίο επέβαιναν συγγενείς των θυμάτων. Ωστόσο εκείνοι πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν εγκαίρως. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν ο 56χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ ενώ έχει οριστεί ειδικός πραγματογνώμονας για να προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φορτηγό.