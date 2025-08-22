Κατολισθήσεις στην Άνδρο: Χωρίς καμία σήμανση εδώ και 4 μήνες, αλλά τα παιδιά παίζουν στην παραλία

Τεράστιος ο κίνδυνος στην Άνδρο από φαινόμενο κατολίσθησεις. Η ανάρτηση Κολυδά για την ανυπαρξία των αρχών.

Μόλις την περασμένη άνοιξη και συγκεκριμένα τον περασμένο Απρίλιο στο νησί της Άνδρου υπήρξε μια μεγάλη κατολίσθηση στην παραλία του χωριού Συνετίου. Εκτοτε καμία σήμανση και καμία απαγόρευση προσέγγισης του σημείο. Όπως μάλιστα αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος κατάγεται από την Άνδρο «παρατηρείται ότι παιδιά και λουόμενοι προσεγγίζουν την περιοχή και κινούνται επάνω στα βράχια, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε σοβαρό κίνδυνο».

Η ανάρτησή του Θ.Κολυδά για την Άνδρο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΥΝΕΤΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Την άνοιξη του τρέχοντος έτους (Απρίλιος) σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση στην παραλία του χωριού Συνετίου, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί επικίνδυνη ζώνη από βράχια και χαλαρά πρανή.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημη σήμανση απαγόρευσης, παρατηρείται ότι παιδιά και λουόμενοι προσεγγίζουν την περιοχή και κινούνται επάνω στα βράχια, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε σοβαρό κίνδυνο.

Υπενθυμίζεται ότι το φαινόμενο της κατολίσθησης εξακολουθεί να καθιστά το σημείο ιδιαίτερα επισφαλές, ακόμη και αν βρισκόμαστε προς το τέλος της θερινής περιόδου. Η ασφάλεια όλων προϋποθέτει την αποφυγή προσέγγισης της συγκεκριμένης περιοχής μέχρι να υπάρξει επίσημη αποκατάσταση ή σήμανση από τις αρμόδιες αρχές.