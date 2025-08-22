Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Κατολισθήσεις στην Άνδρο: Χωρίς καμία σήμανση εδώ και 4 μήνες, αλλά τα παιδιά παίζουν στην παραλία

Κατολισθήσεις στην Άνδρο: Χωρίς καμία σήμανση εδώ και 4 μήνες, αλλά τα παιδιά παίζουν στην παραλία Φωτογραφία: Μαργαρίτα Κορκοδείλου Kostas Garifallos
Τεράστιος ο κίνδυνος στην Άνδρο από φαινόμενο κατολίσθησεις. Η ανάρτηση Κολυδά για την ανυπαρξία των αρχών.

Μόλις την περασμένη άνοιξη και συγκεκριμένα τον περασμένο Απρίλιο στο νησί της Άνδρου υπήρξε μια μεγάλη κατολίσθηση στην παραλία του χωριού Συνετίου. Εκτοτε καμία σήμανση και καμία απαγόρευση προσέγγισης του σημείο. Όπως μάλιστα αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος κατάγεται από την Άνδρο «παρατηρείται ότι παιδιά και λουόμενοι προσεγγίζουν την περιοχή και κινούνται επάνω στα βράχια, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε σοβαρό κίνδυνο».

Μάλιστα τονίζει: «Υπενθυμίζεται ότι το φαινόμενο της κατολίσθησης εξακολουθεί να καθιστά το σημείο ιδιαίτερα επισφαλές, ακόμη και αν βρισκόμαστε προς το τέλος της θερινής περιόδου. Η ασφάλεια όλων προϋποθέτει την αποφυγή προσέγγισης της συγκεκριμένης περιοχής μέχρι να υπάρξει επίσημη αποκατάσταση ή σήμανση από τις αρμόδιες αρχές».

andros_katolisthisi3_2a960.jpg

Η ανάρτησή του Θ.Κολυδά για την Άνδρο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΥΝΕΤΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ

Την άνοιξη του τρέχοντος έτους (Απρίλιος) σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση στην παραλία του χωριού Συνετίου, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί επικίνδυνη ζώνη από βράχια και χαλαρά πρανή.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει επίσημη σήμανση απαγόρευσης, παρατηρείται ότι παιδιά και λουόμενοι προσεγγίζουν την περιοχή και κινούνται επάνω στα βράχια, εκθέτοντας τον εαυτό τους σε σοβαρό κίνδυνο.

Υπενθυμίζεται ότι το φαινόμενο της κατολίσθησης εξακολουθεί να καθιστά το σημείο ιδιαίτερα επισφαλές, ακόμη και αν βρισκόμαστε προς το τέλος της θερινής περιόδου. Η ασφάλεια όλων προϋποθέτει την αποφυγή προσέγγισης της συγκεκριμένης περιοχής μέχρι να υπάρξει επίσημη αποκατάσταση ή σήμανση από τις αρμόδιες αρχές.

andros_katolisthisi2_4ad95.jpg

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Επίδομα 100 ευρώ: Πιέσεις για την πληρωμή

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

Κορύφωση του καύσωνα σήμερα με 42άρια - Πότε χαλάει ο καιρός

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

«Μπλε Δράκος»: Όμορφος αλλά φονικός - Τί προκαλεί το τσίμπημά του

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Μαύρο φεγγάρι: Έρχεται η νύχτα του απόλυτου σκοταδιού

Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Πώς θα αποφύγετε τη γαστρεντερίτιδα – Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχετε

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Κρυστάλλινα νερά και λεπτό βότσαλο – Αυτή είναι η ωραιότερη παραλία της Σαλαμίνας

Κρυστάλλινα νερά και λεπτό βότσαλο – Αυτή είναι η ωραιότερη παραλία της Σαλαμίνας

Life
Μπλε δράκος: Γιατί προκαλεί πανικό και κλείνει τις παραλίες

Μπλε δράκος: Γιατί προκαλεί πανικό και κλείνει τις παραλίες

Επιστήμη
Καιρός: Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες - Ανάρτηση Κολυδά

Καιρός: Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με ζέστη και υψηλές θερμοκρασίες - Ανάρτηση Κολυδά

Ελλάδα
Πού θα πάτε για χαλαρό μπάνιο στην Αττική – Οι 3 καλύτερες παραλίες που θυμίζουν νησί

Πού θα πάτε για χαλαρό μπάνιο στην Αττική – Οι 3 καλύτερες παραλίες που θυμίζουν νησί

Life

NETWORK

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr
Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

Υγειονομική «βόμβα» στην Πάτμο: Δε λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισμός – Στη θάλασσα τα λύματα

healthstat.gr
ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

Πώς θα μειώσετε το τοξικό αρσενικό που περιέχεται στο ρύζι

healthstat.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

Οι τροφές που βοηθούν τους σκύλους να ζήσουν έως και 32 μήνες περισσότερο

healthstat.gr
Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

Το λαχανικό που μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας

healthstat.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr