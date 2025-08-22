«Καρφώνουν» Άδωνι οι υγειονομικοί στο Κρατικό Νίκαιας: Πρόκληση τα τηλέφωνα να «προσέξουμε» τον δισεκατομμυριούχο

Αντιδράσεις από τους υγειονομικούς για τις δηλώσεις Γεωργιάδη μετά το τροχαίο του CEO της Velocity στη Μύκονο.

Την οργή των υγειονομικών προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τη διακομιδή και νοσηλεία στη ΜΕΘ του δισεκατομμυριούχου Τομ Γκρίνγουντ, CEO της Velocity και ιδρυτή της Volt, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με «γουρούνα» στη Μύκονο το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο υπουργός, σε τηλεοπτική του παρέμβαση, δεν δίστασε να μιλήσει για «φοβερή επιτυχία του ΕΣΥ», τονίζοντας ότι το δημόσιο σύστημα ανέλαβε μια διακομιδή που δεν μπόρεσε να καλύψει ο ιδιωτικός ασφαλιστικός του φορές.

Το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαιας, με ανακοίνωσή του, στηλίτεύει την «προκλητική» στάση του υπουργού, υπενθυμίζοντας ότι στα χειρουργεία και στις ΜΕΘ δεν υπάρχουν «δισεκατομμυριούχοι» και «επώνυμοι», αλλά άνθρωποι που παλεύουν για τη ζωή τους.

«Ο Γκρίνγουντ δεν αντιμετωπίστηκε ως επιχειρηματίας με παγκόσμια φήμη, αλλά ως ένας ακόμα βαριά πάσχων ασθενής, όπως δεκάδες που φτάνουν κάθε εφημερία», τονίζουν, επισημαίνοντας ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό συνεχίζει να υπερβαίνει τον εαυτό του, παρά τη χρόνια υποχρηματοδότηση και την τραγική έλλειψη προσωπικού.

Οι υγειονομικοί υπενθυμίζουν ότι στην ίδια εφημερία πραγματοποιήθηκαν και άλλες αεροδιακομιδές και διακομιδές, με ασθενείς που οδηγήθηκαν άμεσα στο χειρουργείο χωρίς να έχουν πίσω τους την προβολή των ΜΜΕ ή την «προστασία» υπουργικών δηλώσεων. Και την ώρα που κάποιοι προβάλλουν «success story» πάνω σε ένα περιστατικό υψηλού προφίλ, άλλοι ασθενείς χάνουν τη ζωή τους επειδή το υποστελεχωμένο ΕΚΑΒ καθυστερεί να φτάσει.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και κατά του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, αρνήθηκε να αναλάβει τη διακομιδή του τραυματία. «Ο ιδιωτικός τομέας είναι πάντα παρών όταν υπάρχει κέρδος, αλλά εξαφανίζεται όταν χρειάζεται να αναλάβει ρίσκο για να σωθεί μια ζωή», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, καταγγέλλοντας πως αυτόν τον τομέα συνεχίζει να «επιδοτεί προκλητικά» η κυβέρνηση.

Την ίδια στιγμή, οι γιατροί καταγγέλλουν ότι κατά τη διάρκεια της εφημερίας δέχθηκαν δεκάδες τηλεφωνήματα - προκειμένου να δείξουν ενδιαφέρον στον συγκεκριμένο ασθενή-, τη στιγμή που έπρεπε να βρίσκονται απερίσπαστοι δίπλα σε όσους πάλευαν για τη ζωή τους.

«Δεν έχουμε ανάγκη ούτε από πολιτικές παρεμβάσεις ούτε από τηλεφωνικές πιέσεις για να δείξουμε ενδιαφέρον - το κάνουμε καθημερινά, για όλους», καταλήγουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του σωματείου του νοσοκομείου Νίκαιας

«Το σωματείο του νοσοκομείου της Νίκαιας εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις δηλώσεις του υπουργού Εμπορίου της Υγείας, σχετικά με την διακομιδή του “δισεκατομμυριούχου πολυτραυματία” όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτηση του, που από το ΚΥ Μυκόνου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μας που εφημέρευε, μπήκε στο χειρουργείο και κατόπιν στη ΜΕΘ.

Κατ’ αρχήν ευχόμαστε καλή ανάρρωση στον ίδιο και στους οικείους του, όπως και σε όλους τους ασθενείς που έγιναν εισαγωγή στη χθεσινή εφημερία.

Ωστόσο νιώθουμε την ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα:

Το ότι το υπουργείο υγείας και η κυβέρνηση κατηγοριοποιούν τους ασθενείς με βάση την τσέπη και όχι την πάθηση τους το έχουμε καταλάβει. Με τα απογευματινά χειρουργεία, τα απογευματινά ιατρεία, την πριμοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Ωστόσο, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι τραυματιοφορείς, οι τεχνολόγοι δεν αντιμετωπίσαμε έναν “δισεκατομμυριούχο πολυτραυματία” αλλά έναν βαρέως πάσχοντα ασθενή και κάναμε τα ίδια που κάνουμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, με την ίδια αυτοθυσία, με τις ίδιες δυσκολίες, τα ίδια εμπόδια που βάζει η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση.

Προς ενημέρωση της κυβέρνησης, στην ίδια εφημερία έγιναν και άλλες αεροδιακομιδές και χερσαίες διακομιδές διασωληνωμένων και μη ασθενών, κάποιοι από τους οποίους επίσης μπήκαν άμεσα χειρουργείο. Μπορεί να μην είναι δισεκατομμυριούχοι και να μην αξίζουν αναφοράς από τον υπουργό, αλλά αυτό συμβαίνει σε κάθε εφημερία σε όλα τα νοσοκομεία.

Προς ενημέρωση επίσης της κυβέρνησης, δυστυχώς σε κάθε εφημερία γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αλλά δεν τα κατάφεραν, γιατί το υποστελέχωμενο ΕΚΑΒ άργησε να πάει.

Είναι τουλάχιστον προκλητικό να καπηλεύεται ο υπουργός υγείας την δική μας δουλειά, την προσφορά όλων των υγειονομικών, στην οποία όχι μόνο δε συμβάλλει αλλά την εμποδίζει με την πολιτική που εφαρμόζει, για να διαφημίσει την κυβέρνηση.

Η άρνηση της διακομιδής του ασθενή από τον ιδιωτικό τομέα υγείας αποδεικνύει για άλλη μια φορά αυτό που οι υγειονομικοί των δημόσιων νοσοκομείων ήδη ξέρουμε: Τον παρασιτικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα υγείας που όταν τα πράγματα δυσκολέψουν δηλώνει αδυναμία, και αφήνει το δημόσιο να “βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά”. Που είναι εκεί σε ό,τι είναι προσοδοφόρο αλλά όχι σε ό,τι μπορεί να ενέχει ρίσκο που πρέπει να παρθεί για σωθεί μια ζωή. Αυτόν τον ιδιωτικό τομέα όμως χρηματοδοτείτε προκλητικά κύριε Γεωργιάδη! Μην ανακαλύπτετε τώρα την Αμερική!

Τελειώνοντας, να σας ενημερώσουμε πως τα δεκάδες τηλέφωνα στους γιατρούς που εφημερεύουν για να “δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο” πέρα από το ότι είναι προκλητικά μας εμποδίζουν να κάνουμε και τη δουλειά μας. Ευτυχώς ξέρουμε να δείχνουμε το ενδιαφέρον που πρέπει σε όλους τους ασθενείς χωρίς να χρειαζόμαστε τη “βοήθεια του τηλεφώνου”».