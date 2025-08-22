Games
Ελλάδα

Νέα γυναικοκτονία στον Βόλο: Άνδρας σκότωσε την σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή

Νέα γυναικοκτονία στον Βόλο: Άνδρας σκότωσε την σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή
Νέα γυναικοκτονία στον Βόλο. Άνδρας σκότωσε την σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή.

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία του Βόλου από μια νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της πόλης. Το έγκλημα εκτυλίχθηκε στην οδό Κωνσταντά, στο ύψος μεταξύ των οδών Γάτσου και Γλάδστωνος, όταν άνδρας, υπήκοος Αλβανίας, φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και αμέσως μετά να εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thenewspaper, ο δράστης βγήκε τρέχοντας από το διαμέρισμα και διέφυγε ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρο και ιατροδικαστής. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στη νέα γυναικοκτονία.

Το τραγικό περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ και οργή στην τοπική κοινωνία, καθώς έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας που συγκλονίζουν τη χώρα.

