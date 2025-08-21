Δωρεάν στειρώσεις σε δεσποζόμενα ζώα στο Δήμο Χανίων

Ξεκινούν από σήμερα 21 Αυγούστου, οι δωρεάν στειρώσεις σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από τον δήμο Χανίων.

Ο δήμος Χανίων ενεργοποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμα για δεύτερη φορά για το έτος 2025 και αφορά στείρωση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς πολιτών, οι οποίοι διαμένουν εντός των διοικητικών ορίων του δήμου και ανήκουν στις παρακάτω ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: άτομα με αναπηρία, άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, με εισοδηματικά κριτήρια (έως και 10.000 ευρώ), φοιτητές, ιδιοκτήτες ποιμνίων.

Η πρωτοβουλία του δήμου αφορά αποκλειστικά σε δωρεάν αιτολογικό έλεγχο και στείρωση. Η αίτηση και κάθε σχετικό έγγραφο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που χρειάζονται οι ενδιαφερόμενοι, βρίσκονται στον σύνδεσμο.

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι του δήμου Χανίων καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του δήμου Χανίων (Δ/νση: Κυδωνίας 29, 731 35, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) ή στο Γραφείο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (Δ/νση: Κριάρη 40 , Μέγαρο Πάνθεον, 731 35, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) από την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 έως την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Η προτεραιοποίηση των δικαιούχων θα γίνει με μοριοδότηση (λεπτομέρειες της μοριοδότησης αναφέρονται στην -με αριθμό 152/2023- απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων).

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του δήμου Χανίων: 2821 3 41645.