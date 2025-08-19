Games
Τζόκερ 19/8/2025: Κλήρωσε για το 1 εκατ., δείτε τυχερούς αριθμούς και πίνακα κερδών

Τζόκερ 19/8/2025: Κλήρωσε για το 1 εκατ., δείτε τυχερούς αριθμούς και πίνακα κερδών Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Τζακ ποτ στο Τζόκερ, ανακοινώθηκε ο πίνακας κερδών.

Ένα εκατομμύριο ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στην πρώτη κατηγορία στο πλαίσιο της αποψινής κλήρωσης (19/8).

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 6, 11, 14, 22, 28 και Τζόκερ το 14.

tzoker_arithmoi_65d4d.png

Τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση και δεν βρέθηκαν νικητές στις δύο πρώτες κατηγορίες. Στην τρίτη κατηγορία (4+1), 13 δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ. Στην κλήρωση της Πέμπτης (21/8) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ.

Ο πίνακας κερδών

pinakas_kerdon_3f65e.png

Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=ggC8MvBOook}

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.

Η ακύρωση εκτυπωμένου αποδεικτικού συμμετοχής επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο Τζόκερ μέσω των πρακτορείων και εφόσον οι επιλογές ενός δελτίου δεν συμπίπτουν με τις επιλογές του αποδεικτικού συμμετοχής. Δηλαδή, αν το αποδεικτικό συμμετοχής έχει, λόγω τεχνικού προβλήματος, διαφορετικά στοιχεία (π.χ. επιλεγμένοι αριθμοί, αριθμός συνεχόμενων κληρώσεων) από αυτές που είχε επιλέξει ο παίκτης στο δελτίο που συμπλήρωσε για επικύρωση.

