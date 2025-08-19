Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Λαϊκό Λαχείο - Κλήρωση 19/8/2025: Ο πίνακας κερδών της 33ης κλήρωσης

Λαϊκό Λαχείο - Κλήρωση 19/8/2025: Ο πίνακας κερδών της 33ης κλήρωσης Φωτογραφία: Konstantinos Tsakalidis /ΑΡΧΕΙΟ/ SOOC
Ο ΟΠΑΠ έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνακα κερδών της αποψινής κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Τέταρτο τζάκποτ σημειώθηκε στην αποψινή 33η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου.

Τυχερός αριθμός στην αποψινή κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου αναδείχθηκε ο 79011, σειρά η 7η και στοιχείο το Β.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα έχουμε ξανά τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν ως τα 2.070.000 ευρώ περίπου.

Ο αριθμός 79011 σε όλες τις σειρές εκτός της 6ης, 7ης και 8ης και στοιχεία Α-Ε εκτός Β κερδίζουν από 15.000 ευρώ ενώ ο αριθμός 38908 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ.

Από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί με τους αριθμούς 9703, 14881, 21768, 25985, 29134, 46055, 54824, 70951 και 73735.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ τον πίνακα κερδών του Λαϊκού Λαχείου.

pinakas_kerdwn_114fb.jpg

