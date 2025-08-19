Η ξαφνική βροχή στο κέντρο της Αθήνας μέσα από 12 φωτογραφικά καρέ

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από απόψε το βράδυ οι βροχές θα περιοριστούν και θα επιστρέψει ο καλοκαιρινός καιρός.

Η ξαφνική βροχή που ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συμπεριλαμβανομένου και του κέντρου της Αθήνας, αιφνιδίασε πολλούς που βρίσκονταν στους δρόμους εκείνη την ώρα.

Εικόνες από το κέντρο της Αθήνας απεικονίζουν τον κόσμο να τρέχει για να προστατευθεί από την καλοκαιρινή μπόρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, ωστόσο, ήδη από νωρίς το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν ενώ από το βράδυ θα επιστρέψει ο καλοκαιρινός καιρός.

Σύμφωνα με το χάρτη του windy περίπου στις 5 το απόγευμα τα φαινόμενα θα έχουν περιοριστεί στα ανατολικά προάστια ενώ στη συνέχεια αναμένεται να υπάρξει βελτίωση του καιρού.

Φωτογραφίες: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI