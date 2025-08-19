Games
Η ξαφνική βροχή στο κέντρο της Αθήνας μέσα από 12 φωτογραφικά καρέ

Η ξαφνική βροχή στο κέντρο της Αθήνας μέσα από 12 φωτογραφικά καρέ Φωτογραφία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από απόψε το βράδυ οι βροχές θα περιοριστούν και θα επιστρέψει ο καλοκαιρινός καιρός.

Η ξαφνική βροχή που ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συμπεριλαμβανομένου και του κέντρου της Αθήνας, αιφνιδίασε πολλούς που βρίσκονταν στους δρόμους εκείνη την ώρα.

Εικόνες από το κέντρο της Αθήνας απεικονίζουν τον κόσμο να τρέχει για να προστατευθεί από την καλοκαιρινή μπόρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, ωστόσο, ήδη από νωρίς το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν ενώ από το βράδυ θα επιστρέψει ο καλοκαιρινός καιρός.

Σύμφωνα με το χάρτη του windy περίπου στις 5 το απόγευμα τα φαινόμενα θα έχουν περιοριστεί στα ανατολικά προάστια ενώ στη συνέχεια αναμένεται να υπάρξει βελτίωση του καιρού.

broxi10_e69a8.jpgbroxi9_f4ae8.jpgbroxi8_fd298.jpgbroxi7_c1802.jpgbroxi6_a662e.jpgbroxi5_5cde2.jpgbroxi4_0f5f6.jpgbroxi3_53536.jpgbroxi2_33c52.jpgbroxi1_0911a.jpgbroxi12_435e8.jpgbroxi11_5e308.jpg

Φωτογραφίες: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/ EUROKINISSI

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Για πόσο χρόνο μπορείς να μιλήσεις σήμερα με μια τηλεκάρτα

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2025

Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ: Έκπληξη με το επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους

ΔΕΘ 2025: Υποσχέσεις ελαφρύνσεων την ώρα που η ακρίβεια «φουσκώνει» ασταμάτητα τα φορολογικά έσοδα

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και οι «φουσκωμένες» επιστροφές

Γιατί οι ειδικοί συνιστούν να βάζετε το ρύζι στην κατάψυξη, εάν έχετε διαβήτη

Οστεοαρθρίτιδα: Μια αλλαγή στο περπάτημα ανακουφίζει τον πόνο – «Εξίσου αποτελεσματικό με τα φάρμακα»

Γιατί πεινάτε συνέχεια, ακόμα και αν τρώτε αρκετά

Γιατρός οπλίτης θητείας καλύπτει το Περιφερειακό Ιατρείο Καστού

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

