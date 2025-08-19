Νέα Χαλκηδόνα: Πυροσβεστικό εξετράπη της πορείας του, ένας τραυματίας - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Ο τραυματίας, σύμφωνα με την πυροσβεστική είχε τις αισθήσεις του μετά το τροχαίο στη Νέα Χαλκηδόνα και έχει ήδη μεταφερθεί στο 251 ΓΝΑ.

Ένα πυροσβεστικό όχημα, το οποίο μετέβαινε σε περιστατικό, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας πυροσβέστης.

Το περιστατικό σύμφωνα με την πυροσβεστική συνέβη περίπου στις 3 στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας. Το πυροσβεστικό προέκρουσε σε δέντρο και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίων Αναργύρων, από το ύψος της οδού Χαλκίδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Νέα Φιλαδέλφεια προς Αθήνα, στη Νέα Χαλκηδόνα.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ένας από 4 επιβαίνοντες του πυροσβεστικού οχήματος. Ο τραυματίας, σύμφωνα με την πυροσβεστική είχε τις αισθήσεις του και έχει ήδη μεταφερθεί στο 251 ΓΝΑ.