Νέα Χαλκηδόνα: Πυροσβεστικό εξετράπη της πορείας του, ένας τραυματίας - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Ένα πυροσβεστικό όχημα, το οποίο μετέβαινε σε περιστατικό, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας πυροσβέστης.
Το περιστατικό σύμφωνα με την πυροσβεστική συνέβη περίπου στις 3 στο ύψος της Νέας Χαλκηδόνας. Το πυροσβεστικό προέκρουσε σε δέντρο και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίων Αναργύρων, από το ύψος της οδού Χαλκίδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Νέα Φιλαδέλφεια προς Αθήνα, στη Νέα Χαλκηδόνα.
Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ένας από 4 επιβαίνοντες του πυροσβεστικού οχήματος. Ο τραυματίας, σύμφωνα με την πυροσβεστική είχε τις αισθήσεις του και έχει ήδη μεταφερθεί στο 251 ΓΝΑ.