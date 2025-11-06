Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (Α.Θ.Ε), λόγω διεξαγωγής άσκησης επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποχιονισμού με την επωνυμία: «ΣΦΕΝΔΑΛΗ 2025». Θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο παρακάτω οδικό δίκτυο, περιοχής Δήμου Ωρωπού, ως εξής:
- Από την χιλιομετρική θέση 37.200 έως χιλιομετρική θέση 38.750 του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. στην αριστερή και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, στον κλάδο προς Λαμία, από τις 21.00 της Τρίτης 11-11-2025 έως τις 03.00 π.μ της Τετάρτης 12-11-2025.
- Από χιλιομετρική θέση 37.750 έως χιλιομετρική θέση 39.100 του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. στον κλάδο προς Λαμία, από τις 22.00 της Τρίτης 11-11-2025 έως τις 02.00 της Τετάρτης 12-11-2025.
Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια εφαρμογής της παραπάνω κυκλοφοριακής ρύθμισης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, με εκτροπή , από τη βοηθητική οδό του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.