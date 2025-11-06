Λόγω της διακοπής κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία θα υπάρξει εκτροπή των οχημάτων από τη βοηθητική οδό του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (Α.Θ.Ε), λόγω διεξαγωγής άσκησης επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποχιονισμού με την επωνυμία: «ΣΦΕΝΔΑΛΗ 2025». Θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο παρακάτω οδικό δίκτυο, περιοχής Δήμου Ωρωπού, ως εξής:

- Από την χιλιομετρική θέση 37.200 έως χιλιομετρική θέση 38.750 του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. στην αριστερή και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, στον κλάδο προς Λαμία, από τις 21.00 της Τρίτης 11-11-2025 έως τις 03.00 π.μ της Τετάρτης 12-11-2025.

- Από χιλιομετρική θέση 37.750 έως χιλιομετρική θέση 39.100 του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. στον κλάδο προς Λαμία, από τις 22.00 της Τρίτης 11-11-2025 έως τις 02.00 της Τετάρτης 12-11-2025.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια εφαρμογής της παραπάνω κυκλοφοριακής ρύθμισης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, με εκτροπή , από τη βοηθητική οδό του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.