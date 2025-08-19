Games
Ελλάδα

Τι ώρα θα ρίξει καταιγίδες στην Αθήνα σήμερα, ραγδαία αλλαγή του καιρού

Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική σήμερα, από το μεσημέρι και μετά.
Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική σήμερα, από το μεσημέρι και μετά.

Ραγδαία μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα με βροχές και καταιγίδες αρχικά στην βόρεια Ελλάδα. Όσο προχωράει η ημέρα ωστόσο, αυτή η αστάθεια θα μετατοπιστεί και νοτιότερα με αποτέλεσμα ισχυρές καταιγίδες να πλήξουν και την Αττική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το windy, η συννεφιά στην Αττική το μεσημέρι θα πυκνώσει. Νωρίς το μεσημέρι αναμένονται βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλο το λεκανοπέδιο. Συγκεκριμένα, θα σημειωθούν καταιγίδες το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, στη Παλλήνη, στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρι, στους Θρακομακεδόνες, Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Αρτέμιδα, Κορωπί αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές.

windy834_f6176.jpg

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα, στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία

Ελλάδα

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα, στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία

Ελλάδα

Από νωρίς το απόγευμα, οι καταιγίδες στο «ευρύ» λεκανοπέδιο θα μειωθούν και θα υπάρχουν φαινόμενα σε περιοχές όπως στο κέντρο της Αθήνας, σε Χαλάνδρι, Μαρούσι, Παλλήνη, Σπάτα, Παιανία. Μέχρι τις 8 το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν εξασθενίσει στο μεγαλύτερο μέρος του νομού.

Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται νωρίς το πρωί στη βόρεια Ελλάδα. Πολύ νωρίς το μεσημέρι, σύμφωνα με το windy, ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε Χαλκιδική, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια ανώ λίγο αργότερα, γύρω στις 2 το μεσημέρι θα ξεκινήσουν και τα φαινόμενα στην Αττική που προαναφέραμε.

Πρόγνωση από την ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις πρωινές ώρες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές, θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα κεντρικά και νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις πρωινές ώρες στη Θεσσαλία και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές, θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 με 33 και τοπικά στα κεντρικά και νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

