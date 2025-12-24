Μέχρι πότε θα έχουμε βροχές τα Χριστούγεννα; Η πρόγνωση Κολυδά με αναφορά και για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς.

Μπόρες και καταιγίδες συνθέτουν το καιρικό σκηνικό παραμονή Χριστουγέννων με την ομπρέλα και τα αδιάβροχα να αποτελούν αναπόσπαστο αξεσουάρ για τις μετακινήσεις για τα τελευταία ψώνια για το εορταστικό τραπέζι και τα δώρα των καλεσμένων. Το βροχερό σκηνικό της παραμονής θα συνεχιστεί και ανήμερα των Χριστουγέννων με το εορταστικό κλίμα να πλαισιώνει τις χειμερινές καιρικές συνθήκες.

Κολυδάς: Τα βροχερά Χριστούγεννα θα δώσουν σκυτάλη στον καιρό της Πρωτοχρονιάς

Με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του STAR Θοδωρής Κολυδάς δίνει το καιρικό στίγμα που θα μας συντροφεύσει στα ρεβεγιόν της παραμονής και ανήμερα της Γέννησης του Θεανθρώπου επιχειρώντας και μια πρώτη πρόγνωση για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς. Όπως τονίζει ο κ. Κολυδάς τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι βροχερά με τάση βελτίωσης. Οι βροχές αναμένονται τοπικές την Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει σχετική βελτίωση, συνοδευόμενη από πτώση της θερμοκρασίας. Το κρύο θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες, με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη. Παράλληλα, ο καιρός φαίνεται να «μαλακώνει» την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, προσφέροντας πιο ήπιες καιρικές συνθήκες για τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Ειδικότερα στην ανάρτησή του ο κ. Κολυδάς σημειώνει ότι «Βροχές τα Χριστούγεννα με βαθμιαία βλετίωση. Αναμένονται τοπικές βροχές την Παρασκευή στα ανατολικά και νότια. Το σαββατοκύριακο σχετική βελτίωση με πτώση της θερμοκρασίας. Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη. «Μαλακώνει» ο καιρός παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς.»