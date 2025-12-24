Πυρήνες καταιγίδων πλήττουν την Αττική, πρόβλημα στην Αττική Οδό μετά από φωτιά σε ΙΧ μετά τον κόμβο Ασπροπύργου. Χαμός στο κέντροτ ης Αθήνας.

Ισχυρή καταιγίδα πλήττει τώρα την Αθήνα και πολλές περιοχές της Αττικής. Η κακοκαιρία σαρώνει την Αττική με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Αυτή την ώρα καταιγίδα χτυπάει στις εξής περιοχές:

-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

-ΥΜΗΤΤΟΣ-ΔΑΦΝΗ

-ΑΛΙΜΟΣ

-ΠΑΛΛΗΝΗ

-ΒΥΡΩΝΑΣ

-ΓΕΡΑΚΑΣ

-ΕΚΑΛΗ

-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

-ΜΑΡΟΥΣΙ

-ΧΑΛΑΝΔΡΙ

-ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Αρκετές δυσκολίες στην κίνηση στους δρόμους της Αθήνας καταγράφονται από νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης λόγω και της έντονης βροχόπτωσης.

Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε η ΕΜΥ, με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με αυτό, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 στη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και από το βράδυ στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, στα δυτικά σήμερα τη νύχτα της Τετάρτης 24-12-2025 προς Πέμπτη 25-12-2025 και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στο Ιόνιο σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή των Χριστουγέννων) έως και αργά το βράδυ.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων), τη δυτική και κεντρική Στερεά (περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και Φωκίδας) και τη δυτική Πελοπόννησο έως και τις πρώτες ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στη Δυτική Μακεδονία πρόσκαιρα τη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων.

Στην Κεντρική Μακεδονία από νωρίς το απόγευμα σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 έως το μεσημέρι των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

Στην Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από σήμερα Τετάρτη 24-12-2025 το βράδυ έως και το απόγευμα των Χριστουγέννων (Πέμπτη 25-12-2025).

