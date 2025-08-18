Δήμος Πατρέων κατά κυβέρνησης: Εξαγγελίες πρόκληση που δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες

«Αχαΐα Pass» από την κυβέρνηση για να «χρυσώσει» το χάπι μιας καταστροφής που δεν ήταν αναπόφευκτη, λέει ο δήμος Πατρέων.

Πρόκληση χαρακτηρίζει ο δήμος Πατρέων την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου «σχεδόν μία εβδομάδα» μετά τις καταστροφικές φωτιές και τις εξαγγελίες οι οποίες «δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας».

Με ανακοίνωση, ο δήμος Πατρέων καταγγέλλει «την απόλυτη σιωπή της κυβέρνησης για έκτακτη και άμεση χρηματοδότηση, ώστε να παρθούν εδώ και τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη πλημμυρών και την αποκατάσταση των υποδομών».

Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτεί «εδώ και τώρα» έκτακτη χρηματοδότηση του δήμου Πατρέων από τον κρατικό προϋπολογισμό, για την αποκατάσταση των ζημιών σε βασικές υποδομές και για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Επίσης, ο δήμος απαιτεί «άμεση και χωρίς καθυστερήσεις» αποζημίωση των κατοίκων, των επαγγελματιών και των αγροτών στο 100% της συνολικής ζημιάς.

«Η κυβέρνηση όπως ξέρει με αμεσότητα να εξαγγέλλει “Αχαΐα Pass”, ύψους 1,5 εκατομμυρίου, για να χρυσώσει το χάπι μιας καταστροφής που δεν ήταν αναπόφευκτη, ενισχύοντας τους μεγαλοεπιχειρηματίες του τουρισμού, άμεσα να πάρει μέτρα για το λαό μας και τις ανάγκες του», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο δήμος Πατρέων για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης

«Είναι πρόκληση να έρχεται κυβερνητικό κλιμάκιο, μια σχεδόν εβδομάδα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο νομό, με εξαγγελίες που δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας.

Καταγγέλλουμε στο λαό της Πάτρας την απόλυτη σιωπή της κυβέρνησης για έκτακτη και άμεση χρηματοδότηση, ώστε να παρθούν εδώ και τώρα όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη πλημμυρών και την αποκατάσταση των υποδομών του δήμου μας.

Απαιτούμε εδώ και τώρα έκτακτη χρηματοδότηση του δήμου Πατρέων, από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες αποκατάστασης των ζημιών σε βασικές υποδομές (δρόμους, δίκτυα, έργα αντιστήριξης κ.λπ.), αλλά και για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Άμεση και χωρίς καθυστερήσεις αποζημίωση κατοίκων, επαγγελματιών, αγροτών και κτηνοτρόφων στο 100% της συνολικής ζημιάς, με καταβολή όλου του ποσού από την πρώτη στιγμή και όχι σε δόσεις, καθώς και άμεση καταβολή ενοικίου σε όσους τα σπίτια τους καταστράφηκαν.

Η κυβέρνηση όπως ξέρει με αμεσότητα να εξαγγέλλει “Αχαΐα Pass”, ύψους 1,5 εκατομμυρίου, για να χρυσώσει το χάπι μιας καταστροφής που δεν ήταν αναπόφευκτη, ενισχύοντας τους μεγαλοεπιχειρηματίες του τουρισμού, άμεσα να πάρει μέτρα για το λαό μας και τις ανάγκες του».

